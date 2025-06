[Vidéos] USA."C’est à ça que ressemble le fascisme" : David Huerta, leader syndicaliste du SEIU a été arrêté par la police de l'immigration et des douanes (Common Dreams)

"C’est à ça que ressemble le fascisme" : David Huerta, leader travailliste bien-aimé, arrêté

Article originel : 'This Is What Fascism Looks Like': Beloved Labor Leader David Huerta Arrested

Par John Quealy

Common Dreams, 07.06.25



Note de SLT : Le SEIU (Service Employees International Union ou Union Internationale des Employés des Services) est un syndicat nord-américain représentant 2,2 millions de travailleurs exerçant plus de 100 professions différentes aux États-Unis, à Porto Rico et au Canada.





"Il s’agit de quelque chose de beaucoup plus grand," a déclaré le président du SEIU Californie, toujours en détention. "Il s’agit de la façon dont nous, en tant que communauté, restons ensemble et résistons à l’injustice."

Le président du SEIU de la Californie, David Huerta, est poussé par un agent fédéral juste avant de tomber en arrière et d’être arrêté lors d’une descente de la police de l’immigration dans le centre-ville de Los Angeles le vendredi 6 juin 2025. (Image : via U.S. Attorney Bill Essayli)

Les syndicats et les alliés en Californie et à travers les États-Unis samedi exigent la libération immédiate de David Huerta, président du SEIU California et du SEIU-United Service Workers West, après que le leader syndical très respecté a été blessé puis arrêté alors qu’il était témoin d’une descente par des agents de l’Immigration et des douanes (ICE) vendredi. "Les membres du SEIU de la Californie demandent la libération immédiate de notre président, David Huerta, qui a été blessé et détenu sur le site d’une des descentes de l’ICE à Los Angeles aujourd’hui," a déclaré Tia Orr, directrice exécutive du SEIU de la Californie... Lire la suite

Dans une mise à jour ultérieure, le syndicat a déclaré que Huertas — un dirigeant syndical chevronné dont le syndicat représente plus de 45 000 concierges, travailleurs d’aéroport, agents de sécurité et autres travailleurs des services immobiliers — avait été libéré de l’hôpital où il avait reçu des soins pour les blessures subies lors de son arrestation, mais qu’il est resté en détention. Le syndicat a inclus des remarques de Huertas, qui a déclaré : « Nous devons tous collectivement nous opposer à cette folie parce que ce n’est pas justice. C’est une injustice." "Il s’agit de quelque chose de beaucoup plus grand" que sa propre arrestation, a déclaré Huertas. "C’est à propos de la façon dont nous, en tant que communauté, restons ensemble et résistons à l’injustice." Selon un communiqué publié par le Département de la sécurité intérieure, environ 44 personnes ont été "arrêtées administrativement" lors d’une série de raids dans des magasins de détail dans la région de Los Angeles, tandis qu’une personne, identifiée comme Huertas, a été arrêtée "pour obstruction" des agents fédéraux..

"C’est à ça que ressemble le fascisme, a déclaré le sénateur de l’État de Californie, Scott Wiener, un démocrate. Arrestation de dirigeants syndicaux." Le procureur des États-Unis Bill Essayli, le procureur en chef du district central de la Californie, a déclaré dans un billet sur les médias sociaux que les "agents fédéraux exécutaient un mandat judiciaire légal sur un chantier de LA ce matin quand David Huerta a délibérément bloqué leur accès en bloquant leur véhicule. Il a été arrêté pour avoir interféré avec des agents fédéraux et fera face à une mise en accusation devant un tribunal fédéral lundi." "Soyons clairs : je me fiche de qui vous êtes, si vous empêchez les agents fédéraux, vous serez arrêtés et poursuivis en justice », a déclaré M. Essayli. « Personne n’a le droit d’agresser, d’entraver ou d’interférer avec les autorités fédérales dans l’exercice de leurs fonctions. » Une vidéo postée par Essayli à côté de sa déclaration semble montrer le moment où Huertas est poussé par des agents de l’ICE au milieu d’une scène chaotique sur un trottoir où les officiers déblayent une zone devant une porte pour un fourgon qui approche.

Federal agents were executing a lawful judicial warrant at a LA worksite this morning when David Huerta deliberately obstructed their access by blocking their vehicle. He was arrested for interfering with federal officers and will face arraignment in federal court on Monday. Let… pic.twitter.com/GIFD34LIcF

— U.S. Attorney Bill Essayli (@USAttyEssayli) June 7, 2025

Des images séparées prises sous un angle différent montrent Huertas descendant à l’envers en raison d’une poussée violente par les officiers et atterrissant avec son cou et sa tête sur un trottoir de béton dur : Vidéo

"Aujourd’hui, le président du SEIU-USWW, mon ami et électeur David Huerta, a été jeté à terre, taser, blessé et arrêté pour avoir exercé son droit d’observer et de documenter les activités d’application de la loi en vertu du premier amendement", a déclaré le représentant Jimmy Gomez (D-Calif.), qui représente les régions de Los Angeles. Il ne s’agit pas seulement d’une trop grande portée, mais d’un modèle de suppression à l’échelle nationale. Nous devons être unis. Le gouverneur démocrate de la Californie, Gavin Newsom, a également pris part aux discussions. . « David Huerta est un dirigeant respecté, un patriote et un défenseur des travailleurs », a déclaré M. Newsom. « Personne ne devrait jamais être blessé pour avoir été témoin d’une action du gouvernement. » L’indignation contre l’arrestation et la détention de Huerta, tant du mouvement syndical que des groupes de défense des droits des immigrants, a continué à se propager vendredi et samedi.