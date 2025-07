14 juillet 1953 : un massacre de manifestants algériens à Paris, par Daniel Kupferstein (Histoirecoloniale.net)

Le massacre à Paris de manifestants algériens pacifiques le 17 octobre 1961 est désormais largement connu et partiellement reconnu par la France. Mais qui sait que, bien avant le début de la guerre d’indépendance algérienne, la police française tua déjà en plein Paris et en toute impunité des manifestants algériens ? Le 14 juillet 1953, les nationalistes algériens du MTLD de Messali Hadj s’étaient joints aux organisations politiques et syndicales de la gauche française pour la manifestation populaire alors traditionnelle. Et la police parisienne tira dans la foule, sept personnes furent tuées et une centaine blessées. Daniel Kupferstein, auteur d’un film et d’un livre sur ce drame, tous deux intitulés « Les balles du 14 juillet 1953″*, fait revivre l’histoire de ce carnage oublié. Cet article a été publié le 1er juin 2023 par notre partenaire Orient XXI. Le 12 juillet 2025 aura lieu à Paris une commémoration de ce drame dont le programme figure après cet article.

* Les balles du 14 juillet 1953 (film documentaire, 2014) et Les balles du 14 juillet 1953. Le massacre policier oublié de nationalistes algériens à Paris, réédité par Le Croquant, 2024