A Gaza, un groupe armé palestinien opposé au Hamas avec des liens envers l'Etat islamique reconnaît collaborer avec l’armée israélienne

A l'intérieur de l'unité du Hamas qui lutte contre les gangs armés par Israël qui pillent l'aide et facilitent les déplacements des Palestiniens à Gaza

Article originel : Inside the Hamas unit fighting Israeli-armed gangs that loot aid and facilitate displacement in Gaza

Mondoweiss.net, 06.06.25





Netanyahu admet qu'Israël arme des gangs et des membres de clans à Gaza pour contrer l'influence du Hamas, et de nouvelles preuves montrent qu'Israël les utilise pour piller l'aide et mettre en œuvre son plan de déplacement. En réponse, le gouvernement du Hamas a mis en place l'« Unité Arrow ».

L'armée israélienne arme des gangs pour combattre le Hamas à Gaza, a confirmé jeudi le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. Cette révélation intervient après qu'un législateur israélien de droite, Avigdor Lieberman, a accusé hier Netanyahu, sur la chaîne publique israélienne Kan, d'armer un gang de centaines d'hommes à Rafah pour faire contrepoids à l'influence du Hamas dans la bande de Gaza. Le bureau du Premier ministre a répondu qu'il luttait contre le groupe de résistance palestinien « de diverses manières, sur la recommandation de tous les chefs des services de sécurité ».

Plus tard, Netanyahu a officiellement confirmé ces informations dans une vidéo publiée sur X. « Sur les conseils des responsables de la sécurité, nous avons activé les clans de Gaza qui s'opposent au Hamas », a déclaré le Premier ministre israélien. "Qu'y a-t-il de mal à cela ? Cela ne fait que sauver la vie de soldats israéliens".

« Publier cela ne profite qu'au Hamas, mais Lieberman s'en moque », a ajouté Netanyahu.

Parmi ces groupes figure une bande armée dirigée par un certain Yasser Abu Shabab, un voleur et trafiquant de drogue de Rafah qui a dirigé des groupes de centaines d'hommes armés qui ont pillé des convois d'aide au cours de la seconde moitié de 2024. Issu de l'influent clan bédouin Tarabin, qui s'étend sur le sud de Gaza, le Sinaï et le désert du Naqab, Abu Shabab a été décrit par les médias israéliens comme « lié à l'Etat islamique », probablement en raison de son implication dans les réseaux de trafic de drogue entre Gaza et le Sinaï dans lesquels l'EI a été impliqué.

Aujourd'hui, Israël admet ouvertement qu'il soutient et arme le groupe d'Abu Shabab, ce qui revient à admettre ouvertement qu'il a soutenu le pillage de l'aide alimentaire destinée à la population affamée de Gaza.

Cette politique fait suite à une campagne israélienne systématique d'assassinat des fonctionnaires du gouvernement du Hamas visant à provoquer un effondrement social à Gaza et à y semer le chaos et l'anarchie. L'armée israélienne a délibérément pris pour cible les bureaucrates du ministère de l'intérieur, les forces de police et les services de sécurité afin de créer un vide qui sera ensuite comblé par des pillards armés comme le groupe d'Abu Shabab, comme l'a récemment rapporté Mondoweiss.

Le ministre israélien des finances, Bezalel Smotrich, a directement admis cette politique le mois dernier, se vantant que « nous éliminons les ministres, les bureaucrates, les gestionnaires de fonds - tous ceux qui empêchent le Hamas de gouverner en civil »...Lire la suite