Alan MacLeod sur la propagande israélienne et la complicité de Google dans le génocide (MintPress News)

Alan MacLeod sur la propagande israélienne et la complicité de Google dans le génocide

Article originel : Alan MacLeod on Israeli Propaganda and Google’s Complicity in Genocide

MintPress News





Israël ne pourrait pas agir comme il le fait sans le soutien important de l'Occident. Et il a trouvé des alliés très puissants dans la Silicon Valley. Le plus important d'entre eux est Google, qui a permis au gouvernement israélien d'utiliser ses plateformes pour diffuser de la propagande auprès de dizaines de millions d'Européens.

Alan MacLeod, rédacteur en chef et producteur de podcasts chez MintPress News, se joint aujourd'hui à MintCast pour parler de ses dernières enquêtes sur la collaboration entre Israël et Google...Lire la suite