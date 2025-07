Albert Camus : une écriture en situation coloniale

Christiane Chaulet Achour a été professeur à l’Université d’Alger de 1967 à 1994, puis professeur de Littérature comparée et francophone à l’Université de Cergy-Pontoise, de 1997 à 2015. Elle poursuit ses recherches dans ses domaines de prédilection et, particulièrement, sur la littérature algérienne. Voir son site. Cet article qui remet Albert Camus et son œuvre « en situation coloniale » s’ajoute aux nombreux textes que notre site a déjà publié sur ce thème...Lire la suite