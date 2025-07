Amnesty International accuse les forces kurdes syriennes soutenues par les États-Unis de torture massive et d’autres violations

On estime à 56 000 le nombre d'hommes, de femmes et d'enfants détenus dans le système de détention ; la plupart sont détenus arbitrairement et pour une durée indéterminée

Les méthodes de torture comprennent les coups, les positions de stress et les chocs électriques

« Le gouvernement étatsunien a joué un rôle central dans la création et le maintien de ce système » - Agnès Callamard.

Les personnes détenues à la suite de la défaite territoriale du groupe armé État islamique (EI) sont confrontées à des violations systématiques et meurent en grand nombre en raison de conditions inhumaines dans le nord-est de la Syrie, a déclaré Amnesty International dans un nouveau rapport...Lire la suite