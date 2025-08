Blair, complice de Netanyahou ?

Le Monde diplomatique

D’après le Financial Times, le Tony Blair Institute for Global Change (TBI) serait impliqué dans le projet qui vise à transformer Gaza en « riviera ». Le think tank de l’ancien premier ministre britannique en aurait discuté avec des hommes d’affaires israéliens ainsi que le Boston Consulting Group (BCG). Au cours de ces échanges, le plan a été présenté sous la forme d’un diaporama. Sur les diapositives, des cartes redessinaient certaines parties de l’enclave — dont les habitants seraient payés pour partir afin d’attirer des investisseurs privés — baptisées l’« anneau MBS » (par référence au prince héritier saoudien) ou « zone de fabrication intelligente Elon Musk ». Un employé du TBI a aussi fait fuiter un document qui suggère la création de zones franches ou d’îles artificielles inspirées de celles situées au large de Dubaï.

Après son mandat, durant lequel le Royaume-Uni a participé aux invasions de l’Afghanistan et de l’Irak, M. Anthony Blair a travaillé pendant huit ans comme envoyé pour la paix au Moyen-Orient. Il a fondé le TBI en 2016 qui devait œuvrer dans la philanthropie, en particulier en Afrique... Lire la suite