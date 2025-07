Catastrophe de Lubrizol : à Rouen, les leçons d’un bel enfumage made in USA

Blast



Dans la nuit du 25 au 26 septembre 2019 à Rouen, les entrepôts de Lubrizol ont pris feu. Le pire incendie survenu en France sur un site classé Seveso (seuil haut) depuis 2005 avait laissé flotter sur la ville un épais panache de fumée et de suie, échappé à des dizaines de kilomètres alentours. Cinq ans après, aucune des mises en examen prononcées contre l’exploitant n'a encore abouti. Mais on peut dresser le bilan financier de la catastrophe et constater que l'industriel s'en est très bien sorti. Son préjudice largement couvert par son assurance, le chimiste américain a retrouvé sa très forte rentabilité. Il rêvait même de l'améliorer mais a dû renoncer au plan social qu’il projetait, face à une forte mobilisation syndicale. L’enquête de Blast montre une fois de plus que les multinationales s’en sortent toujours... Lire la suite