Colonialisme, racisme, genre... « Le Rire et le Couteau » casse les codes en Guinée-Bissau

Afrique XXI, 18.07.25



Film · Sur la mission délicate d’un ingénieur humanitaire en Guinée-Bissau, le Portugais Pedro Pinho propose, avec Le Rire et le Couteau, un film radical et passionnant, d’une immense beauté. On ne s’ennuie pas pendant les 3 h 30 de projection, tant les questions qui parcourent le long-métrage sont autant politiques qu’universelles. En salle en France depuis le 9 juillet... Lire la suite