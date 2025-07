Comment les forces et factions du gouvernement syrien sont liées aux massacres d’Alaouites (Reuters)

Comment les forces et factions du gouvernement syrien sont liées aux massacres d’Alaouites Article originel : How Syrian government forces and factions are linked to the mass killings of Alawites Par Maggie Michael Reuters, 30.06.25

« Le soleil d’une nouvelle Syrie se lève », a-t-il déclaré. Chaque commandant a reçu une division de l’armée et un rang, et ils se sont engagés à intégrer leurs factions dans la nouvelle armée syrienne. En théorie, al-Sharaa a dissous sa milice, anciennement connue sous le nom de Hayat Tahrir al-Sham, ou HTS, qui était auparavant la branche syrienne d’al-Qaïda, connue sous le nom de Front Al Nosra. Un soulèvement pro-Assad début mars dans les régions côtières de la Syrie a été le premier test de l’unité fragile. Quelques heures après le début de l’insurrection, le nouveau gouvernement a demandé des renforts pour vaincre le soulèvement des derniers membres du gouvernement Assad, connu en arabe sous le nom de « Fuloul ». Des dizaines de milliers de véhicules, combattants et armes ont inondé la côte.

LATAQUIE, Syrie, 30 juin - Le 29 janvier, Ahmed al-Sharaa et plus de 12 autres commandants des factions armées qui ont uni leurs forces pour renverser Bachar al-Assad se sont rassemblés dans le palais présidentiel à Damas dans une démonstration d’unité entre des hommes qui s’étaient combattus presque autant qu’ils avaient combattu Assad. Al-Sharaa a été nommé président et a aboli la constitution, tout en dissolvant l’armée et l’appareil de sécurité du gouvernement Assad.

Le ministère de la Défense a divisé la côte en secteurs, les plaçant sous le commandement d’un haut responsable pour coordonner les mouvements et les positions, selon trois sources de sécurité, dont Mohammed al-Jassim, commandant de la brigade Sultan Suleiman Shah, également connue sous le nom d’Amshat. Une enquête de Reuters a révélé que 1 479 alaouites syriens ont été tués et que des dizaines d’entre eux ont disparu sur 40 sites distincts de meurtres par vengeance, de saccages et de pillages. Cinq grands groupes ont été impliqués dans les massacres qui ont suivi dans les villes et quartiers alaouites, dont beaucoup ont été frappés par plusieurs groupes pendant trois jours : UNITÉS HTS Il s’agit notamment de l’unité 400, la brigade d’Othman, et son principal organe d’application de la loi, connu sous le nom de Service général de sécurité. Reuters a découvert son implication dans au moins 10 sites, où près de 900 personnes ont été tuées. Avant la chute d’Assad, le GSS était le principal bras armé du groupe HTS dans la province d’Idlib sous son contrôle. Il fait maintenant partie du ministère de l’Intérieur syrien. En 2020, l’ONU a décrit des rapports « profondément troublants » d’exécutions et d’abus aux mains des autorités d’application de la loi du groupe HTS. Human Rights Watch a documenté comment HTS, alors connu sous le nom de Front Al Nosra, avait tué 149 Alaouites lors d’exécutions sommaires à Lattaquié en 2013. L’Unité 400 est mentionnée dans une poignée de publications en ligne, aucune d’entre elles provenant de comptes officiels du gouvernement syrien. Plusieurs d’entre eux ont posté début décembre, en utilisant un langage identique, disant que des combattants de l’Unité 400 étaient déployés dans l’ouest de la Syrie. Les publications décrivent l’Unité 400 comme « parmi les unités les plus fortes » de Hayat Tahrir al-Sham, ayant reçu « des niveaux élevés de formation et équipée des armes les plus modernes ».

L’unité 400 a été déplacée vers les régions côtières après la chute d’Assad, selon plusieurs témoins et un membre de l’unité. Une source de renseignement étrangère a déclaré que l’unité avait installé son siège dans l’ancienne académie navale syrienne et ne répond qu’aux plus hauts niveaux du ministère de la Défense.



MILICES SOUTENUES par la Turquie

Au cours de la dernière décennie, la Turquie a lancé des incursions militaires en Syrie et y a soutenu les rebelles pour s’opposer à la fois aux forces d’Assad et aux forces kurdes qu’elle considère comme une menace.

Ces factions faisaient partie de l’armée nationale syrienne soutenue par la Turquie, la deuxième plus grande coalition d’opposition en Syrie. Les factions de la SNA ont un bilan d’enlèvements, de violences sexuelles et de pillages généralisés, selon Human Rights Watch et d’autres groupes de défense des droits.

Parmi ceux que la Turquie a soutenus pendant la guerre civile figuraient la brigade Sultan Suleiman Shah et la division Hamza.

Dans les meurtres d'Alaouites, Reuters a découvert l’implication de ces deux groupes sur au moins huit sites différents où près de 700 personnes ont été tuées.

Sur sa page Facebook, un milicien affilié à la division du Sultan Suleiman Shah a posté : « Éteignez les caméras. Tuez tous les hommes. Leur sang est aussi sale que celui des cochons. »



FACTIONS SUNNITES

Celles-ci incluent les forces rebelles anti-Assad de Jayish al-Islam, Jayish al-Ahrar et Jayish al-Izza. Reuters a découvert qu’ils étaient présents sur au moins quatre sites où près de 350 personnes ont été tuées.

En 2013, Jayish al-Islam a capturé un certain nombre de femmes et d’hommes alaouites et les a placés dans de grandes cages métalliques pour les utiliser comme boucliers humains contre les frappes aériennes syriennes et russes à Damas. Le groupe est également blâmé par les groupes de défense des droits pour la disparition d’éminents militants pendant la révolution.



COMBATTANTS ETRANGERS

Ceux-ci incluent le Parti islamique du Turkistan, ou TIP, des Ouzbeks, des Tchétchènes et quelques combattants arabes dans six sites où Reuters a trouvé près de 500 personnes tuées.



CIVILS SUNNITES ARMÉS

L’amertume sectaire découlant de plusieurs années de guerre civile et des abus d’Assad a conduit les gens à attaquer les villages voisins et les quartiers alaouites, une minorité liée à la famille Assad. Reuters a découvert que les deux principaux sites de ces meurtres par vengeance étaient le village d’Arza et la ville de Baniyas, où 300 personnes ont été tuées.



Reportage par Maggie Michael. Edité par Lori Hinnant.