Compter les morts à Gaza : difficile mais essentiel (Lancet)

Compter les morts à Gaza : difficile mais essentiel Article originel : Counting the dead in Gaza: difficult but essential Par Rasha Khatiba, Martin McKeec, Salim Yusufd Lancet, 10.07.24

Au 19 juin 2024, 37 396 personnes avaient été tuées dans la bande de Gaza depuis l'attaque du Hamas et l'invasion israélienne d'octobre 2023, selon le ministère de la Santé de Gaza, comme le rapporte le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations unies. Les chiffres du ministère ont été contestés par les autorités israéliennes, bien qu'ils aient été acceptés comme exacts par les services de renseignement israéliens, les Nations unies et l'OMS. Ces données sont étayées par des analyses indépendantes, qui comparent l'évolution du nombre de décès du personnel de l'Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA) avec les chiffres communiqués par le ministère3 , et qui jugent peu plausibles les allégations de fabrication de données.4

La collecte de données est de plus en plus difficile pour le ministère de la santé de Gaza en raison de la destruction d'une grande partie de l'infrastructure.5 Le ministère a dû compléter ses rapports habituels, basés sur les personnes décédées dans ses hôpitaux ou ramenées mortes, par des informations provenant de sources médiatiques fiables et des premiers intervenants. Ce changement a inévitablement dégradé les données détaillées enregistrées précédemment. Par conséquent, le ministère de la santé de Gaza rapporte désormais séparément le nombre de corps non identifiés parmi le nombre total de morts. Au 10 mai 2024, 30 % des 35 091 morts n'avaient pas été identifiés.1

Certains responsables et agences de presse ont utilisé cette évolution, destinée à améliorer la qualité des données, pour en miner la véracité. Toutefois, le nombre de décès signalés est probablement sous-estimé. L'organisation non gouvernementale Airwars procède à des évaluations détaillées des incidents survenus dans la bande de Gaza et constate souvent que tous les noms des victimes identifiables ne figurent pas sur la liste du ministère.6 En outre, l'ONU estime qu'au 29 février 2024, 35 % des bâtiments de la bande de Gaza avaient été détruits,5 de sorte que le nombre de corps encore enfouis dans les décombres est probablement important, puisqu'il est estimé à plus de 10 000.7