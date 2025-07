La guerre éclair entre l’Inde et le Pakistan qui s'est déroulée du 7 au 10 mai 2025 a jeté l’effroi. En quelques heures, les deux frères ennemis se seraient retrouvés au bord du précipice au risque d’entraîner avec eux le reste du monde dans le chaos. C'est en tout cas ce qu'a affirmé Donald Trump, dont l’intervention aurait – selon lui – sauvé l’Asie du Sud d’une « mauvaise guerre nucléaire ». Les flammes se sont fort heureusement éteintes aussi rapidement qu’elles se sont allumées ; toutefois, le feu couve toujours sous les cendres. Depuis la Partition de 1947 et la création du Pakistan, les tensions sont récurrentes dans l’État du Cachemire, divisé en territoires indiens, pakistanais et chinois. C’est l’une des raisons qui ont conduit l’Inde (1974), puis le Pakistan (1998) à acquérir la Bombe. D’une part et d’autre, l’objectif est de tenir l’ennemi en respect : tout aventurisme entraînera une réponse d’une fermeté absolue, nucléaire si nécessaire... Lire la suite