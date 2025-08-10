Overblog Tous les blogs Top blogs Politique Tous les blogs Politique
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
MENU
Tous les blogs Top blogs Politique Tous les blogs Politique
Recherche
+ Créer mon blog Editer l'article Suivre ce blog Administration
Partager
Le-Blog-Sam-La-Touch.over-blog.com

Corruption, vols, assassinats… Dans l’est de la RD Congo, le cacao finance le chaos (Afrique XXI)

par SLT 10 Août 2025, 09:10 RDC ADF Ouganda Cacao Trafic Pillage Articles de Sam La Touch

Corruption, vols, assassinats… Dans l’est de la RD Congo, le cacao finance le chaos
Afrique XXI

Enquête · Dans cette enquête, Ukweli Coalition Media Hub, plateforme d’investigation spécialisée dans la région des Grands Lacs, et ses médias partenaires Afrique XXI et Africa Uncensored, ont mis au jour un vaste réseau de trafic de fèves de cacao entre l’est de la RD Congo et l’Ouganda. Sont impliqués les armées congolaises et ougandaises, des fonctionnaires, des opérateurs économiques bien connus et des groupes armés, dont les Forces démocratiques alliées, ADF...Lire la suite

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Vous aimerez aussi :
RDC. Plus de 30 morts dans l'attaque d’une église par des rebelles ougandais (AFP)
RDC. Plus de 30 morts dans l'attaque d’une église par des rebelles ougandais (AFP)
RD Congo : Trump deal la paix contre des minerais (Blast)
RD Congo : Trump deal la paix contre des minerais (Blast)
La guerre froide en Afrique », quand la CIA achetait Mobutu (Mondafrique)
La guerre froide en Afrique », quand la CIA achetait Mobutu (Mondafrique)
RDC : L'accord de paix avec le Rwanda ne tient pas compte des crimes graves commis dans l'est de la RDC (Amnesty International)
RDC : L'accord de paix avec le Rwanda ne tient pas compte des crimes graves commis dans l'est de la RDC (Amnesty International)

Haut de page

Theme: Autofocus © 2025 - Hébergé par Overblog