Corruption, vols, assassinats… Dans l’est de la RD Congo, le cacao finance le chaos

Afrique XXI

Enquête · Dans cette enquête, Ukweli Coalition Media Hub, plateforme d’investigation spécialisée dans la région des Grands Lacs, et ses médias partenaires Afrique XXI et Africa Uncensored, ont mis au jour un vaste réseau de trafic de fèves de cacao entre l’est de la RD Congo et l’Ouganda. Sont impliqués les armées congolaises et ougandaises, des fonctionnaires, des opérateurs économiques bien connus et des groupes armés, dont les Forces démocratiques alliées, ADF...Lire la suite