De Macron à Bayrou : fausse décivilisation, vrais décivilisateurs (Blast)

« Aucune violence n’est légitime, qu’elle soit verbale ou contre les personnes. Il faut travailler en profondeur pour contrer ce processus de décivilisation ». Le 22 mai 2024, devant ses ministres réunis en Conseil, Emmanuel Macron prononçait cette phrase, comme une directive générale pour encadrer les temps à venir. L’homme annoncera deux semaines plus tard la dissolution de l’Assemblée nationale. Soit une tentative de reprendre le contrôle face à une situation bloquée qui se soldera par un échec cuisant, suivi d’un contournement du résultat des urnes.

Malgré ces péripéties boiteuses, le président de la République aura tout de même réussi un coup : faire définitivement infuser la notion de « décivilisation » jusqu’au cœur de l’État. Sans grande surprise, Bruno Retailleau, maître en la matière, l’utilise comme une virgule pour appuyer sa dénonciation des « barbares » marqués par « une régression vers les origines ethniques ». Jusqu’à en faire le titre, en juin dernier, de la rediffusion d’une de ses interventions télévisuelles : « Il y a un ensauvagement, une décivilisation de notre société. ». L’occasion de se souvenir de la saillie de François Bayrou qui, tout juste premier ministre, appuyait sur la nécessité de lutter contre le « sentiment de submersion migratoire ». Pas le même mot, mais une même idée : prise en étau de part et d’autre, la grande société française serait en train de partir en vrille.

Cette observation, partagée du chef de l’État jusqu’au gouvernement, s’est retrouvée ces derniers jours étendue à l’intégralité du monde. Dans son discours du 13 juillet dernier, Emmanuel Macron déclarait avec gravité : « Jamais, depuis 1945, la liberté n’avait été si menacée ». Voilà que la « décivilisation », cette dynamique de retour vers des passés sombres où la « sauvagerie » faisait apparemment loi, serait un phénomène non plus seulement national mais planétaire. Face à cet effondrement, le chef de l’État a présenté son remède maison : « Pour être libres dans ce monde, il faut être craint et, pour être craint, il faut être puissant ».

En hommage à l’anti-morale de cette fable macronienne, François Bayrou a présenté son plan de « recivilisation », donc, deux jours plus tard : injonction assénée aux malades d’acheter moins de médicaments, gel des dépenses de prestations sociales, suppression de deux jours fériés, fragilisation de la prise en charge des affections longue durée, baisse du nombre de fonctionnaires, et ainsi de suite. Soit un serrage de ceinture maximal, sans toucher aux plus riches, le tout au service d’une augmentation des budgets militaires. En résumé : rétablir une cohésion nationale supposément envolée par le sacrifice, les canons, les missiles, et la perspective du sang. Un horizon qu’Emmanuel Macron s’est empressé de qualifier comme porté par la « vertu du courage, de l’audace et de la lucidité ». De quoi donner l’envie de marquer une pause devant ce spectacle de la honte et de s’autoriser un regard vers le ciel : de quelle « décivilisation » parle-t-on, au juste ?...Lire la suite