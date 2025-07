De nouvelles images révèlent que des mercenaires étatsuniens ont ouvert le feu sur des demandeurs d'aide à Gaza (The GrayZone)

De nouvelles images révèlent que des mercenaires étatsuniens ont ouvert le feu sur des demandeurs d'aide à Gaza

Article originel : New footage exposes ragtag US mercenaries firing toward Gaza aid seekers

Par Max Blumenthal and Wyatt Reed

The GrayZone, 07.07.25

À la suite d'une enquête de l'Associated Press accusant une société étatsunienne de mercenariat d'avoir tiré sur des personnes désespérées cherchant de l'aide à Gaza, la société a diffusé de nouvelles séquences vidéo afin de tenter de limiter les dégâts. Mais la vidéo ne fait qu'accentuer l'implication de l'opération, qui est entachée de scandales.

Le 2 juillet, l'Associated Press a publié un document contenant de courtes vidéos qui semblent montrer des mercenaires étatsuniens associés à la Gaza Humanitarian Foundation (GHF) ouvrant le feu sur des demandeurs d'aide à Gaza lors d'un incident survenu dans le sud de la bande de Gaza en mai dernier. Les images ont été fournies par un ancien employé d'UG Solutions, une société chargée de sécuriser les sites de distribution de la GHF. « Je crois que tu en as touché un », dit un soldat de fortune à un autre après une forte rafale de coups de feu. « Un autre s'exclame : »Putain, ouais, mon gars ! Dans une apparente tentative de limiter les dégâts de l'enquête de l'AP, UG Solutions a distribué à la presse deux vidéos de plus de sept minutes. Les images nouvellement diffusées offrent un aperçu sans précédent des interactions troublantes entre la population affamée de Gaza et des Etatsuniens bien armés et manifestement mal préparés, engagés pour assurer la sécurité des opérations d'aide chaotiques de la GHF. Filmés par l'un des employés de la GHF, les enregistrements ont apparemment été distribués dans le but de montrer que les agents d'UG Solutions n'ont pas tiré à balles réelles sur des foules de Palestiniens non armés. Selon une déclaration d'UG Solutions, les vidéos « non seulement clarifient ce qui s'est passé, mais fournissent un contexte critique qui contredit la version de l'AP ». Cependant, un examen plus approfondi par The Grayzone montre que la vidéo est tout sauf disculpatoire.

Dans une vidéo, on peut voir un groupe hétéroclite de mercenaires tirer ce qu'ils appellent des « coups de semonce » en direction d'une foule de civils palestiniens, qu'ils reconnaissent comme n'étant pas menaçants, avant de demander par radio des renforts à l'armée israélienne, notoirement prompte à la gâchette. Après une série de coups de feu à proximité, on entend un mercenaire d'UG Solutions communiquer par radio avec les FDI pour les informer : "Nous tirons des coups de feu d'avertissement. Des tirs d'avertissement - ça vient de nous", dit-il. Comme tous ceux que l'on entend dans la vidéo, il parle avec un accent étatsunien. Quelques secondes avant que les coups de feu ne retentissent, on peut voir dans le coin inférieur gauche de l'écran un agent d'UG Solutions pointer son fusil en direction d'une foule de demandeurs d'aide.

Ces éléments de preuve cruciaux sapent les affirmations du porte-parole d'UG Solutions, qui a déclaré à l'AP qu'il n'était « pas au courant de la vidéo montrant des coups de feu tirés par quelqu'un que l'on pense être un contractant d'UG Solutions ». Tout en érodant la défense de l'entreprise mercenaire, la vidéo d'UG Solutions souligne également l'état désastreux des opérations prétendument humanitaires de la GHF.





La caméra cachée d'un mercenaire révèle l'heure des amateurs Dans la vidéo, le mercenaire qui filme reconnaît que lui et ses compagnons d'armes à louer sont incapables d'échanger ne serait-ce que des phrases arabes de base avec les foules affamées. « Je pense que je vais écrire quelques... mots arabes », dit-il, avant d'énumérer une série d'expressions qui reflètent le manque de formation de son équipe et son incapacité totale à communiquer : "Demain. Retour. Rentrer. Stop." Le mercenaire reconnaît tacitement qu'en l'absence d'aide à la traduction, lui et son équipe ont été contraints de s'appuyer sur des demandeurs d'aide gazaouis parlant anglais. "Il y avait quelques [Palestiniens] qui, comme vous l'avez dit, parlaient un anglais décent et qui nous ont bien aidés. « Je pense que la plupart d'entre eux n'ont pas de mauvaises intentions, parce qu'ils sont désespérés », poursuit l'Etatsunien, notant l'absence de véritables menaces pour la sécurité.

Un mercenaire à proximité renchérit : « Ils sont désespérés, putain. » Plus tard, le caméraman se plaint que les réfugiés ont arraché un poteau électrique et un arbre voisin - sans doute pour en faire du bois de chauffage - avant de se plaindre que les foules désespérées ont également emporté les tables de distribution de la GHF.