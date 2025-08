Département d'État : les « pays tiers » de Trump pour les immigrants ont un bilan désastreux en matière de droits humains

Article originel : State Dept: Trump’s “Third Countries” for Immigrants Have Awful Human Rights Records

The Intercept, 29.07.25

La recherche par la Maison Blanche de partenaires pour son goulag mondial s'est

étendue à 64 pays. La plupart d'entre eux sont connus pour leurs violations flagrantes des droits humains...Lire la suite