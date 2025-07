Foot : un pacte de corruption dénoncé au Parquet national financier (Blast)

L’association AC-Anticorruption a déposé le 3 juillet auprès du parquet national financier (PNF) une nouvelle plainte où elle détaille un système de détournement de fonds mis en place depuis une décennie dans le football français. Dans son viseur, Nasser Al Khelaïfi, patron du PSG et de Bein Sports, le président de la ligue de foot pro Vincent Labrune, le député macroniste Karl Olive. Et une société mystère, Pitch, soupçonnée de surfacturation au détriment des clubs et même... du Qatar... Lire la suite