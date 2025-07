François Mitterrand jouait les ignorants sur le dossier rwandais (Mondafrique)

Dans un procès verbal que nous publions ci dessous et qui a été rédigé par le cabinet militaire d’Edouard Balladur, alors Premier ministre de la cohabitation entre 1993 et 1995, à la suite d’un conseil restreint tenu à l’Élysée le 30 juin 1994, celui qui est alors à la tète de l’État s’entretient avec l’Amiral Lanxade, son chef d’État-major des armées françaises de 1991 à 1995. On surprend le Président français affirmant son ignorance « de drames particuliers inter ethniques » avant l’attentat en avril contre le chef d’état rwandais, Juvénal Habyarimana. Ce décès provoquera, dans la foulée, un génocide contre les Tutsies et leur organisation armée, le Front Patriotique Rwandais (FPR) dont les prémices étaient déja à l’évidence perceptibles des semaines et des mois avant... Lire la suite