Gaza : Des preuves indiquent qu’Israël continue d’utiliser la famine pour infliger un génocide aux Palestiniens (Amnesty International)

Gaza : Des preuves indiquent qu’Israël continue d’utiliser la famine pour infliger un génocide aux Palestiniens

Article originel : Gaza: Evidence points to Israel’s continued use of starvation to inflict genocide against Palestinians

Amnesty International, 03.07.25



Les preuves recueillies par Amnesty International montrent que plus d’un mois après l’introduction de son système de distribution d’aide militarisé, Israël a continué à utiliser la famine contre les civils comme arme de guerre contre les Palestiniens dans la bande de Gaza occupée et à imposer délibérément des conditions de vie calculées pour entraîner leur destruction physique dans le cadre de son génocide en cours.

Les témoignages déchirants recueillis auprès du personnel médical, des parents d’enfants hospitalisés pour malnutrition et de Palestiniens déplacés luttant pour survivre dressent un tableau horrifiant des niveaux aigus de famine et de désespoir à Gaza. Leurs récits fournissent une preuve supplémentaire des souffrances catastrophiques causées par les restrictions continues d’Israël sur l’aide vitale et son plan d’aide militarisé meurtrier, couplé avec le déplacement forcé de masse, le bombardement incessant et la destruction des infrastructures vitales.

« Alors que les yeux du monde étaient tournés vers les récentes hostilités entre Israël et l’Iran, le génocide israélien s’est poursuivi sans relâche à Gaza, y compris par l’imposition de conditions de vie qui ont créé un mélange mortel de faim et de maladie poussant la population au-delà du point de rupture » a déclaré Agnès Callamard, secrétaire générale d’Amnesty International.

Dans le mois qui a suivi l’imposition par Israël d’un plan « d’aide » militarisé géré par la Fondation humanitaire de Gaza (GHF), des centaines de Palestiniens ont été tués et des milliers blessés soit près des sites de distribution militarisés ou en route vers les convois d’aide humanitaire... Lire la suite