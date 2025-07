Guyane : « Nous ne sommes plus disposés à attendre encore la restitution des corps de nos ancêtres après cent trente-trois ans de souffrance » (Le Monde)

Guyane : « Nous ne sommes plus disposés à attendre encore la restitution des corps de nos ancêtres après cent trente-trois ans de souffrance » Par Corinne Toka-Devilliers , fondatrice de l’association guyanaise Moliko Alet + Po et descendante de Moliko, l’une des femmes kali’na exhibée dans le cadre de « zoos humains » à la fin du XIX e siècle. Le Monde

Portrait de groupe, des adultes et des enfants, dit de « Caraïbes » dans la grande serre du Jardin d’acclimatation à Paris, au début du mois de mars 1892. © Prince Roland Bonaparte © musée du quai Branly

Après plus de cent trente ans d’attente, il est temps de voter la loi qui étend aux régions ultramarines la restitution des restes humains appartenant aux collections publiques des musées français, affirme Corinne Toka-Devilliers, fondatrice de l’association guyanaise Moliko Alet + Po et descendante d’une femme exhibée dans le cadre des « zoos humains ».

Il y a plus de cent trente ans, dans le cadre des exhibitions ethnographiques et coloniales à Paris, notamment dans le Jardin zoologique d’acclimatation du bois de Boulogne ou dans les grandes expositions universelles (1878, 1889, 1900…) ou coloniales (1894, 1896, 1906, 1907…), des populations de tout l’empire français étaient exhibées. Le but était de divertir les visiteurs, légitimer la colonisation, mettre à disposition des « spécimens » (vivants ou morts) pour les savants… Certains vont mourir dans ces zoos humains...Lire la suite