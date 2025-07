Israël « gèle » les plans d'un camp de concentration dans le sud de la bande de Gaza : Rapport

Article originel : Israel 'freezes' plans for concentration camp in southern Gaza: Report

The Cradle, 28.07.25

La pression internationale s'accroît pour qu'Israël mette fin à ses efforts visant à affamer des millions de Palestiniens dans la bande de Gaza... Lire la suite