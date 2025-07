L’arme MOSAIC de l’AIEA : Espionnage prédictif et guerre contre l’Iran (The Cradle)

L’arme MOSAIC de l’AIEA : Espionnage prédictif et la guerre contre l’Iran

Article originel : The IAEA's MOSAIC weapon: Predictive espionage and the war on Iran

The Cradle, 02.07.25

Soutenue par le financement étatsunien et les outils d’IA de Palantir, l’AIEA a transformé ses inspections en Iran en un régime de surveillance qui a brouillé la ligne entre la surveillance et le ciblage militaire.





Depuis qu’Israël a lancé sa guerre d’agression illégale contre l’Iran le 13 juin, les spéculations tournent autour du rôle joué par MOSAIC – un outil créé par la mystérieuse société d’espionnage Palantir.

Ce logiciel a été profondément intégré dans les opérations de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), en particulier sa mission de « sauvegarde » : inspections et surveillance du respect par les États des accords de non-prolifération.

MOSAIC a été au cœur de ce travail pendant une décennie et a été discrètement intégré par l’administration de l’ancien président étatsunien Barack Obama dans l’accord nucléaire du Plan d’action global conjoint (JCPOA) de juillet 2015 avec l’Iran.



Espionnage déguisé en surveillance

L’accord a accordé aux inspecteurs de l’AIEA un accès sans entrave aux installations nucléaires de l’Iran pour confirmer l’absence d’un programme d’armes nucléaires. Dans le processus, l’agence a accumulé une immense mine de données : images de surveillance, mesures de capteurs, documents d’installations – qui ont tous été introduits dans le système prédictif de MOSAIC.

Pourtant, le rôle central du logiciel dans l’accord est resté caché jusqu’à un exposé de Bloomberg en mai 2018, quelques jours seulement avant que le président étatsunien Donald Trump, au cours de son premier mandat, ne rompe unilatéralement l’accord et ne lance la soi-disant campagne « pression maximale » de Washington contre Téhéran...



