L'engagement du New York Times envers le sionisme commence avec son propre personnel (Mondoweiss)

L'engagement du New York Times envers le sionisme commence avec son propre personnel

Article originel : The New York Times commitment to Zionism begins with its own staff

Par Writers Against the War on Gaza

Mondoweiss, 26.07.25



Le New York Times a contribué à rendre possible et à soutenir le génocide en cours en Israël. Un nouveau dossier révèle les liens étroits entre 20 rédacteurs en chef, cadres supérieurs et journalistes du Times qui ont couvert Gaza et leurs liens avec Israël et le sionisme.