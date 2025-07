L'Europe pousse-t-elle à la création d'un État palestinien ou à la capitulation des Palestiniens ? (The Cradle)

L'Europe pousse-t-elle à la création d'un État palestinien ou à la capitulation des Palestiniens ?

Article originel : Is Europe pushing for Palestinian statehood or Palestinian surrender?

Par Malek al-Khoury

The Cradle, 28.07.25 La reconnaissance tardive de l'État palestinien par l'Europe est une manœuvre géopolitique évidente, qui s'inscrit dans le cadre d'une normalisation plus large qui met de côté la libération des Palestiniens, tout en présentant la défaite comme un progrès diplomatique. Assistons-nous à la naissance d'un État ? Ou à la déclaration de sa défaite ?

Depuis sa création en 1948, Israël n'a jamais fonctionné à l'intérieur de frontières fixes. L'expansion a toujours été sa doctrine – non pas contrainte par la loi, mais propulsée par la force et soutenue par un appui occidental indéfectible. Israël refuse de définir ses frontières depuis près de huit décennies, car son identité même est enracinée dans une ambition coloniale qui n'a jamais vraiment pris fin. De la Nakba (catastrophe) à la Naksa (recul), des invasions territoriales à l'annexion de Jérusalem, du plateau du Golan et de la Cisjordanie, l'État occupant a continué à redessiner ses frontières en fonction du pouvoir, et non de la légitimité. Ce projet expansionniste n'a fait que se renforcer avec la montée du courant messianique-nationaliste en Israël, qui considère le contrôle total du « Grand Israël » comme un droit historique qui ne peut être compromis. Aujourd'hui, 77 ans après la Nakba, Israël est passé à la vitesse supérieure en matière d'expansion : il dépossède les Palestiniens, détruit des villes et des villages entiers, renforce les colonies juives illégales et impose l'apartheid. Pourtant, paradoxalement, des États européens comme la France et le Royaume-Uni s'apprêtent à reconnaître un « État palestinien » précisément au moment où la géographie politique palestinienne est la plus fragmentée et où le projet sioniste est le plus agressif. Que signifie donc cette reconnaissance ? S'agit-il d'une avancée stratégique pour les Palestiniens ou d'une ruse diplomatique qui rebaptise la capitulation en succès ?

Un État sans frontières, un projet sans limites La déclaration Balfour de 1917 a marqué le lancement officiel d'un projet colonialiste en Palestine. Ce qui a suivi n'était pas une immigration, mais une spoliation calculée, allant des saisies de terres et des massacres facilités par les Britanniques aux expulsions massives de la Nakba de 1948, qui ont entraîné le nettoyage ethnique de plus de 750 000 Palestiniens. Il ne s'agissait pas d'un simple colonialisme. Il s'agissait d'un remplacement ethnique : les terres ont été saisies sous la protection impériale, puis conquises militairement. Cette campagne n'a jamais pris fin. Elle s'est poursuivie avec l'occupation de Gaza, de Jérusalem et de la Cisjordanie, et s'est intensifiée après 1967. L'objectif d'Israël n'a jamais été la coexistence. Il a toujours été la suprématie juive. Le plan de partition de l'ONU de 1947 (résolution 181) accordait plus de 55 % de la Palestine historique au mouvement sioniste, alors que les Israéliens ne possédaient que 6 % des terres. Le mouvement sioniste a accepté ce plan sur le papier afin d'obtenir une légitimité internationale, puis a immédiatement violé ses termes, occupant 78 % du territoire par la force. À ce jour, l'État d'occupation n'a pas adopté de constitution officielle, car s'appuyer sur le plan de partition aurait limité ses ambitions expansionnistes. La doctrine sioniste n'a jamais reconnu de frontières définitives, préférant établir un État sans frontières officielles, car ses ambitions s'étendent au-delà de la géographie palestinienne pour inclure des parties de la Jordanie, de la Syrie, du Liban et de l'Égypte.

Le débat interne en Israël sur la déclaration d'un « État juif » n'est pas seulement un argument juridique, mais une tentative de consolider une identité exclusive et fondée sur le remplacement, qui consacre légalement la discrimination raciale et nie aux Palestiniens leur statut de peuple autochtone.

Réalignement de la résistance : le 7 octobre et le changement vers la solution à deux États Le séisme déclenché par l'opération Al-Aqsa Flood a secoué non seulement Israël, mais aussi le discours politique du mouvement palestinien. Il est frappant de constater que les factions palestiniennes, y compris le Hamas, ont commencé à exprimer explicitement leur soutien à la « solution à deux États » après avoir insisté pendant des années sur la libération de la Palestine historique dans son intégralité. Dans une déclaration sans précédent, Khalil al-Hayya, haut responsable du Hamas, a déclaré en mai 2024 : « Nous sommes prêts à nous engager de manière positive dans toute initiative sérieuse en faveur d'une solution à deux États, à condition qu'elle implique un véritable État palestinien dans les frontières de 1967, avec Jérusalem comme capitale et sans colonies. » Cette adaptation tactique marque un changement significatif. Après avoir insisté pendant des décennies sur la libération totale, les principaux acteurs palestiniens envisagent désormais ouvertement un État tronqué. Est-ce le reflet d'une évolution des rapports de force ? Ou un réalignement imposé sous la contrainte régionale et internationale ?

La reconnaissance comme levier : la France, l'Arabie saoudite et la normalisation La semaine dernière, dans un message publié sur X, le président français Emmanuel Macron a déclaré : « Conformément à son engagement historique en faveur d'une paix juste et durable au Moyen-Orient, j'ai décidé que la France reconnaîtrait l'État de Palestine. Je ferai cette annonce solennelle devant l'Assemblée générale des Nations unies en septembre prochain... Nous avons besoin d'un cessez-le-feu immédiat, de la libération de tous les otages et d'une aide humanitaire massive pour la population de Gaza. Nous devons également assurer la démilitarisation du Hamas, sécuriser et reconstruire Gaza. Enfin, nous devons construire l'État palestinien, garantir sa viabilité et veiller à ce qu'il contribue à la sécurité de tous dans la région en acceptant sa démilitarisation et en reconnaissant pleinement Israël. Il n'y a pas d'autre alternative. »

La reconnaissance anticipée d'un État palestinien par la France en septembre n'est pas motivée par des principes, mais par une manœuvre géopolitique dure et froide. Il semblerait que Paris cherche à resserrer ses liens avec Riyad, qui a lié la normalisation avec Tel-Aviv à des progrès sur le dossier palestinien. La reconnaissance française est donc un signal calculé à l'intention de l'Arabie saoudite, et non un geste de solidarité envers les Palestiniens.

Dans cette équation, la Palestine devient une monnaie d'échange. Son statut d'État n'est pas affirmé comme un droit, mais brandi comme une condition préalable dans les accords de normalisation entre les monarchies arabes et l'État occupant. Alliances stratégiques : l'axe Ankara-Londres Avec un tiers des députés britanniques appelant le Premier ministre Keir Starmer à reconnaître la Palestine, la pression s'intensifie également sur Londres. Dans une déclaration, M. Starmer a déclaré : « Aux côtés de nos plus proches alliés, je travaille à l'élaboration d'une voie vers la paix dans la région, axée sur des solutions pratiques qui amélioreront réellement la vie de ceux qui souffrent de cette guerre. Cette voie définira les mesures concrètes nécessaires pour transformer le cessez-le-feu, dont le besoin se fait si cruellement sentir, en une paix durable. La reconnaissance d'un État palestinien doit faire partie de ces mesures. Je suis catégorique à ce sujet. »

La Grande-Bretagne non plus ne s'oriente pas vers la reconnaissance par souci de clarté morale, mais pour renforcer son axe stratégique post-Brexit avec la Turquie. Ankara, partenaire commercial clé d'Israël et soutien politique du Hamas, considère la reconnaissance de la Palestine comme un moyen d'accroître son influence régionale et son pouvoir dans le domaine énergétique. Pour Londres, le renforcement des liens avec la Turquie promet des dividendes économiques et géopolitiques. Il en résulte une convergence entre les voies de reconnaissance de Paris-Riyad et Ankara-Londres.

Ainsi, deux axes informels se dessinent : Paris-Riyad et Ankara-Londres, qui convergent tous deux vers la reconnaissance d'un État palestinien. Cependant, aucun de ces deux axes n'aborde la question à partir d'une conviction de principe en faveur des droits des Palestiniens, mais plutôt sous l'angle du pouvoir, de l'influence et de la realpolitik.

L'État palestinien : une reconnaissance sans souveraineté Même si tous les pays européens reconnaissaient la Palestine, cela ne serait guère plus qu'un geste symbolique sans effet concret. Il n'y aurait pas de frontières définies pour l'État, pas de contrôle sur son propre territoire, et pas d'arrêt de l'expansion des colonies ou des politiques d'annexion menées par l'État occupant. Tel Aviv rejette totalement cette prémisse. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a insisté sur le fait que tout futur État palestinien serait « une plateforme pour détruire Israël » et que le contrôle souverain de la sécurité devait rester entre les mains d'Israël. Il a exclu à plusieurs reprises un retour aux conditions qui existaient avant le 7 octobre. La réalité est que 68 % de la Cisjordanie, classée zone C, reste sous contrôle israélien total. Plus de 750 000 colons sont implantés sur ce territoire, sous la protection totale de l'armée d'occupation. Comment un État peut-il exister sur un territoire occupé, fragmenté, sous siège constant et sans souveraineté ? « Je viens de rentrer d'une tournée de conférences à travers le monde, et je peux affirmer avec certitude que l'image et la position d'Israël sur la scène internationale sont au plus bas », écrit le journaliste israélien Ben-Dror Yemini. Malgré cela, le gouvernement d'extrême droite de Netanyahu redouble d'efforts, poussant à l'annexion totale de la Cisjordanie occupée, lorgnant de nouveaux points d'ancrage territoriaux dans le Sinaï, le sud de la Syrie, voire la Jordanie, tout en maintenant ses positions militaires dans le sud du Liban. L'image internationale d'Israël s'érode peut-être, mais son projet stratégique avance. Si Israël s'étend et se renforce, tandis que le mouvement palestinien réduit ses revendications et que les États de la région normalisent leurs relations, qu'a-t-on réellement accompli ?