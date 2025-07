L’Institut Tony Blair lié au plan israélien pour nettoyer ethniquement Gaza (The Cradle)

L’Institut Tony Blair lié au plan israélien pour nettoyer ethniquement Gaza Article originel : Tony Blair Institute linked to Israeli scheme to ethnically cleanse Gaza The Cradle, 07.07.25

Le personnel de l’Institut Tony Blair (TBI) a participé à une entreprise immobilière d’après-guerre à Gaza visant à transformer l’enclave en une zone commerciale à but lucratif, selon le Financial Times (FT).

Le projet envisageait des îles artificielles, de l’immobilier basé sur la blockchain et ce qui a été qualifié de « Trump Riviera ».

Le plan, intitulé « The Great Trust », était dirigé par des hommes d’affaires israéliens et utilisait des modèles financiers développés au sein du Boston Consulting Group (BCG). Il a été partagé avec l’administration du président étatsunien Donald Trump et proposait de « payer un demi-million de Palestiniens pour quitter la région et d’attirer des investisseurs privés pour développer Gaza » – une incitation au nettoyage ethnique conçue comme une aide économique.

FT a confirmé que deux membres du personnel de TBI ont participé à des appels et à des fils de message avec le groupe.

Un document interne du TBI intitulé « Gaza Economic Blueprint » a été partagé entre les participants, y compris des propositions pour des îles artificielles, un port en eau profonde reliant Gaza au corridor de l’Asie occidentale de l’Inde à l’Europe, une infrastructure commerciale blockchain et des zones économiques spéciales à faible imposition.

Le document décrit la guerre comme ayant « créé une occasion unique de reconstruire Gaza à partir des premiers principes ... en tant que société sûre et prospère moderne...