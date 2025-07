La bibliothèque de recherche Zenodo révèle que plus de 700 articles scientifiques évalués par des pairs évoquent les effets négatifs des vaccins à ARNm contre la Covid

BREAKING : Une bibliothèque de recherche historique examinée par des pairs vient de sortir sur les effets néfastes des vaccins à ARNm (contre la Covid-19)

Par Nicolas Hulscher, MPH

Plus de 700 études évaluées par des pairs confirment les dangers biologiques fondamentaux posés par la technologie des vaccins àARNm.

Comprenant plus de 700 études évaluées par des pairs, ce corpus exhaustif de preuves documente les risques biologiques variés liés aux vaccins à ARNm contre la COVID-19 — y compris la toxicité des protéines spike, la biodistribution systémique, la persistance à long terme, l’inflammation des nanoparticules lipidiques et l’empreinte du système immunitaire. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COVID-19 mRNA "vaccine" harms research collection

Zenodo, 01.07.25 Compilé par le Dr Martin Wucher, MSC Dent Sc (eq DDS), le Dr Byram Bridle, PhD, le Dr Steven Hatfill, Erik Sass, et al. Doi : 10.5281/zenodo.15787612 Version 2, dernière mise à jour le 1er juillet 2025. Auteur correspondant : eriksass@gmail.com Cette compilation est issue des contributions des auteurs à TOXIC SHOT : Facing the Dangers of the COVID « Vaccines » (avant-propos du sénateur Ron Johnson).



I. Bibliothèque de recherche sur la pathogénicité des protéines spike (n=375) À l’origine partie de la couche externe du virus SRAS-CoV2, où il fonctionne comme une « clé » pour « débloquer » (infecter) les cellules, les protéines spike sont également produites en grande quantité par les « vaccins » à ARNm, déclenchant une réponse immunitaire de courte durée sous forme d’anticorps. Cependant, un ensemble croissant de preuves a montré que la protéine spike est nocive en elle-même, y compris plus de 370 articles scientifiques évalués par des pairs collectés dans la section I.

II. Études de biodistribution de la protéine spike et de l’ARNm « vaccin » (n=61) En plus des caractéristiques pathogènes de l’antigène de la protéine spike, plus de 60 études évaluées par les pairs ont démontré que l’ARNm « du vaccin » codant pour l’antigène de la protéine spike et la protéine spike elle-même peuvent pénétrer dans des tissus éloignés, causant des dommages systémiques.

III. Études de persistance de la protéine spike et de l’ARNm « vaccinal » (n=41) Plus de 40 études évaluées par des pairs confirment que l’ARNm « vaccinal » et l’antigène de la protéine spike qui en résulte persistent dans les tissus des vaccinés humains et des sujets expérimentaux animaux bien plus longtemps que ne le prétendent les responsables de la santé publique ; les protéines spike virales, résultant d’une infection naturelle, ont montré qu’ils persistent encore plus longtemps, ce qui renforce les inquiétudes que le « pic » vaccinal identique puisse également durer plus longtemps que prévu.

IV. Études de toxicité et d’allergénicité des nanoparticules lipidiques (n=80) 80 articles évalués par des pairs montrent que les nanoparticules lipidiques ionisables (LNPs) utilisées dans les vaccins expérimentaux à ARNm sont hautement inflammatoires en elles-mêmes, y compris leur composant polyéthylène glycol (PEG), une cause établie de l’anaphylaxie (une réaction allergique extrême).

V. Bibliothèque d'empreintes immunitaires du « vaccin » COVID-19 (n=140) L’empreinte immunitaire, surnommée « péché antigénique originel » par Thomas Francis Jr., se produit lorsque les lymphocytes B mémoire produits en réponse à une infection virale initiale dominent les réponses ultérieures aux virus apparentés. 140 articles évalués par des pairs suggèrent que les « vaccins » contre la COVID ont imprégné le système immunitaire des receveurs grâce à l’exposition à la protéine spike « sauvage » de la souche originelle de Wuhan, façonnant leur réponse aux variants ultérieurs de manière potentiellement nuisible.

VI. Vaccin contre le SRAS-CoV2 et bibliothèque de recherche sur les variants viraux (n=70) En plus de la pathogénicité, de la distribution et de la longue persistance de la protéine « spike » du « vaccin », cette collection de 70 articles évalués par des pairs suggère que les « vaccins » ont appliqué une forte pression sélective sur le virus SRAS-CoV2 à mutation rapide, donnant rapidement naissance à des variants « résistants aux vaccins ».