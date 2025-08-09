La Big Beautiful Bill de Trump dépasse le budget pour profiter aux fabricants d'armes et aux seigneurs de guerre de l'IA (Antiwar)

La BBB de Trump dépasse le budget pour profiter aux fabricants d'armes et aux seigneurs de guerre de l'IA.

Article originel : Trump’s BBB busts the budget to benefit arms makers, AI warlords

Antiwar.com, 12.07.25



Le projet de loi de Trump réduit considérablement les dépenses consacrées aux anciens combattants afin de favoriser les avantages sociaux accordés aux cinq grands fabricants d'armes et aux entreprises d'espionnage spécialisées dans l'intelligence artificielle, telles que Palantir, qui connaissent actuellement une forte croissance.

Le Sénat est sur le point d'adopter le projet de loi « big beautiful bill », dont le nom est clairement inapproprié. Il s'agit en fait de l'une des lois les plus hideuses jamais adoptées par le Congrès de mémoire d'homme. La version récemment adoptée par la Chambre des représentants prévoit une réduction de 1 700 milliards de dollars, principalement dans les dépenses intérieures, tout en accordant aux 5 % des contribuables les plus riches environ 1 500 milliards de dollars d'allégements fiscaux.

Au cours des prochaines années, ce même projet de loi ajoutera 150 milliards de dollars supplémentaires au budget du Pentagone, qui atteint déjà le chiffre record de 1 000 milliards de dollars. En bref, pour l'instant, dans la bataille entre l'aide sociale et la guerre, ce sont les militaristes qui l'emportent... Lire la suite