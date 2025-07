La cour suprême valide les déportations par Trump d’hommes détenus dans un conteneur du désert vers un 'Pays tiers' (Common Dreams)

La cour suprême valide les déportations par Trump d’hommes détenus dans un conteneur du désert vers un 'Pays tiers'

Article originel : Supreme Court OKs Trump 'Third Country' Deportation of Men Held in Desert Shipping Container

Common Dreams, 04.07.25

La juge Sonia Sotomayor a averti dans un avis divergent à une décision précédente sur l’affaire que la décision expose « des milliers de personnes au risque de torture ou de mort ».





La Cour suprême a ouvert la voie jeudi pour que l’administration Trump envoie huit hommes expulsés des États-Unis et actuellement en attente sur une base militaire étatsunienne à Djibouti au Soudan du Sud, d’où seul un des expulsés est originaire, dans le cadre d’une politique de déportation rapide suivi des déportations vers des pays tiers.

Dans une décision apparemment 7-2 non signée, avec les juges libéraux Sonia Sotomayor et Ketanji Brown Jackson en désaccord, la haute cour a levé une ordonnance du juge de district étatsunien Brian Murphy bloquant l’expulsion des hommes—qui sont originaires de Cuba, du Laos, du Mexique, du Myanmar, de Corée du Sud, du Soudan du Sud, et le Vietnam—au Soudan du Sud déchiré par la guerre, l’un des pays les plus dangereux du monde... Lire la suite