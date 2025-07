La guerre d’Israël contre la science iranienne : À l’intérieur des meurtres ciblés de scientifiques du nucléaire (The Cradle)

La guerre d’Israël contre la science iranienne : À l’intérieur des meurtres ciblés de scientifique du nucléaire

Article originel : Israel’s war on Iranian science: Inside the targeted murders of nuclear minds

Par Fereshteh Sadeghi

The Cradle, 4.07.25

En une seule semaine de grèves, l’État d’occupation a peut-être anéanti plus d’une décennie de progrès nucléaire iranien en assassinant des personnalités clés des institutions scientifiques et de défense du pays.