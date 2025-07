La PDG de X, Linda Yaccarino, a démissionné moins de 24 heures après que Grok d’Elon Musk ait fait tout pour Hitler

Article originel : X CEO Linda Yaccarino Steps Down Less Than 24 Hours After Elon Musk's Grok Goes All in For Hitler

Common Dreams, 09.07.25

Dans un cas, Grok a déclaré qu’Adolf Hitler était la meilleure « figure historique » pour « faire face à... la haine infâme anti-blanche ».





Linda Yaccarino, la PDG du géant des médias sociaux X, a annoncé brusquement son départ de l’entreprise mercredi moins d’un jour après que le chatbot d’IA de la plateforme ait commencé à s’appeler « MechaHitler » et à promouvoir une politique d’extermination massive.

En écrivant sur X, Yaccarino a déclaré qu’elle avait décidé de démissionner « après deux années incroyables » dans l’entreprise où la plateforme de médias sociaux anciennement connue sous le nom de Twitter a débanni plusieurs comptes néo-nazis puis a promu leurs publications de manière algorithmique... Lire la suite