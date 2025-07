Le complot israélien pour éliminer les journalistes documentant le génocide (The Intercept)

Le complot israélien pour éliminer les journalistes documentant le génocide Article originel : The Israeli Plot to Extinguish the Journalists Documenting Genocide Par Neha Madhira The Intercept, 03.07.25

Lundi, le journaliste Ibrahim Abu Ghazaleh était en route pour rencontrer ses amis et collègues au café Al-Baqa, une zone de « normalité » relative près de la plage dans la ville de Gaza où les civils et les journalistes se rencontraient et travaillaient. Juste avant qu’il n’entre, un missile a touché le bâtiment, tuant son ami Ismail Abu Hatab et en blessant un autre, aux côtés de plus de 20 autres civils.

Hatab était un réalisateur palestinien, le fondateur d’une société de production télévisée et « une grande personne », a déclaré Ghazaleh. « Il a servi son peuple et photographié tout dans la ville de Gaza, transmettant la souffrance à travers des images. »

« À Gaza, une caméra est une menace. »

Les forces israéliennes ont tué des centaines de journalistes palestiniens alors qu’Israël et le Premier ministre Benjamin Netanyahu continuent le génocide en cours à Gaza et en Cisjordanie. Depuis le 7 octobre 2023, le gouvernement israélien a assassiné près de 60 000 Palestiniens, laissant un nombre incalculable de personnes éliminées, piégées sous les décombres, mourant de faim ou abattues en tentant de recevoir de la nourriture. Le bain de sang coïncide avec une interdiction des médias internationaux et une campagne d’extermination calculée pour assassiner le nombre limité de personnes qui restent pour documenter et exposer les atrocités d’Israël.

« À Gaza, une caméra est une menace », a déclaré Ghazaleh. « Lorsque vous êtes témoin de la vérité, vous devenez une cible. »... Lire la suite