"Le meurtre est normalisé" : Un soldat de l'armée israélienne parle des ordres de tirer sur les civils à Gaza (Common Dreams)

"Le meurtre est normalisé" : Un soldat de l'armée israélienne parle des ordres de tirer sur les civils à Gaza

Article originel : 'Killing Is Normalized': IDF Soldier Speaks Out About Orders to Shoot Civilians in Gaza

Par Stephen Prager

Common Dreams, 07.07.25







Un autre soldat des forces de défense israéliennes s'est exprimé publiquement contre la brutalisation des civils à Gaza par les forces de défense israéliennes.

Dans une interview accordée lundi à la chaîne britannique Sky News, un réserviste qui a effectué trois périodes de service à Gaza a parlé franchement des ordres que lui et d'autres soldats ont reçus de tirer arbitrairement sur toute personne pénétrant dans des "zones interdites" définies, qu'elle représente ou non une menace...Lire la suite