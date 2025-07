Le personnel de la BBC : "nous sommes contraints de faire de la communication pro-israélienne" (Owen Jones)

Il s’agit d’une intervention accablante. Plus d’une centaine d’employés de la BBC ont écrit une lettre au directeur général, Tim Davie, pour se plaindre que la société soit devenue le porte-parole d’Israël.

Elle a également été signée par 300 autres journalistes et professionnels des médias, dont votre serviteur. Comme on pouvait s’y attendre, les employés de la BBC sont tous anonymes, car sinon ils s’exposeraient à de graves conséquences pour leur carrière.

La lettre dit :

Nous vous écrivons pour vous faire part de nos préoccupations concernant les décisions éditoriales opaques et la censure de la BBC dans ses reportages sur Israël/Palestine. Nous pensons que le refus de diffuser le documentaire « Gaza : Medics Under Fire » n’est qu’une décision parmi tant d’autres motivées par des considérations politiques. Cela démontre, une fois de plus, que la BBC ne rend pas compte « sans crainte ni favoritisme » lorsqu’il s’agit d’Israël.

La lettre poursuit en soulignant que la décision de ne pas diffuser l’enquête a été prise par la direction de la BBC alors que le contenu avait été approuvé conformément aux directives et à la politique éditoriale de la BBC, ce qui, selon elle, « semble être une décision politique », ajoutant que la réponse de la BBC montre que l’organisation « est paralysée par la crainte d’être perçue comme critique à l’égard du gouvernement israélien ».

Cette lettre a passé tous les contrôles internes de la BBC. Aucune erreur factuelle n’est alléguée. Le seul autre documentaire de la BBC qui se concentrait sur le sort apocalyptique du peuple palestinien à Gaza a été retiré à la suite d’une campagne pro-israélienne hystérique, parce que le père du fils du narrateur occupait un poste technocratique subalterne dans l’administration du Hamas. Cela n’a aucune importance, étant donné que les paroles du narrateur ont été écrites pour lui par les producteurs du documentaire.

La lettre souligne que les signataires ne « demandent pas à la BBC de prendre parti », mais simplement de permettre aux journalistes de la BBC de « faire leur travail en présentant les faits de manière transparente et dans leur contexte ». Ils soulignent un échec flagrant :

En tant qu’organisation, nous n’avons proposé aucune analyse significative de l’implication du gouvernement britannique dans la guerre contre les Palestiniens. Nous n’avons pas rendu compte des ventes d’armes ni de leurs implications juridiques. Ces informations ont plutôt été révélées par les concurrents de la BBC.

Il s’agit d’ailleurs d’un des nombreux échecs scandaleux de la BBC, qui est un diffuseur de service public tenu de demander des comptes au gouvernement britannique et qui a failli à sa mission.

Et c’est là l’allégation vraiment cruciale. La lettre dit :

Ce n’est pas un hasard, mais bien une stratégie délibérée. Une grande partie de la couverture de la BBC dans ce domaine est marquée par un racisme anti-palestinien.

C’est exactement cela. La BBC n’a même pas prétendu que la vie des Palestiniens avait la moindre valeur par rapport à celle des Israéliens. Lorsque j’ai mené mon enquête approfondie sur la couverture de la BBC pour Drop Site News à la fin de l’année dernière, j’ai travaillé avec des journalistes spécialisés dans les données qui ont utilisé des statistiques incontestables pour montrer que c’était bien le cas.

La lettre mentionne un nom crucial. Elle dit :

La manière incohérente dont les directives sont appliquées met en évidence le rôle de Sir Robbie Gibb, membre du conseil d’administration de la BBC et du comité des normes éditoriales de la BBC. Nous sommes préoccupés par le fait qu’une personne ayant des liens étroits avec le Jewish Chronicle, un média qui a publié à plusieurs reprises des contenus anti-palestiniens et souvent racistes, ait son mot à dire dans les décisions éditoriales de la BBC, quelle que soit sa fonction, y compris la décision de ne pas diffuser « Gaza : Medics Under Fire ».

Sir Robbie Gibb est un cas d’étude frappant. Frère d’un ministre conservateur, il a rejoint la BBC en tant que chercheur politique après avoir obtenu son diplôme, avant de devenir chef de cabinet du chancelier de l’opposition conservateur Francis Maude. Il est ensuite revenu à la BBC en tant que rédacteur en chef adjoint de l’émission phare d’actualité Newsnight, puis est devenu rédacteur en chef des programmes politiques de la BBC tels que Daily Politics, où il a travaillé en étroite collaboration avec son présentateur principal, Andrew Neil, alors président du magazine d’extrême droite Spectator. Il a ensuite quitté la BBC en 2017 pour devenir directeur de la communication de la Première ministre conservatrice Theresa May. Il est ensuite revenu à la BBC, où il a rejoint son conseil d’administration.

On vous pardonnera si cette porte tournante entre les conservateurs et la BBC vous a donné le vertige.

Il a été pointé du doigt par d’anciens présentateurs de Newsnight, comme Emily Maitlis, qui l’a qualifié d’« agent actif du parti conservateur » qui façonnait l’information diffusée par la BBC en agissant « comme l’arbitre de l’impartialité de la BBC ».

En 2020, il a dirigé un consortium visant à racheter The Jewish Chronicle, un journal qui, plutôt que de remplir sa mission essentielle, à savoir offrir une représentation médiatique à la communauté juive britannique, s’est comporté comme un fervent supporter de l’État israélien et a même, comme le souligne la lettre, diffusé des propos racistes et anti-palestiniens odieux.

Il est tout à fait remarquable que cet homme ait autant de pouvoir et d’influence à la BBC. Pouvez-vous imaginer quelqu’un ayant des liens avec la gauche et les pro-Palestiniens avoir autant de pouvoir et d’influence ? Il y a plus de chances que la Lune se transforme en un fromage géant.

Comme le souligne la lettre :

Ce conflit d’intérêts met en évidence un double standard pour les créateurs de contenu de la BBC qui ont eux-mêmes fait l’expérience de la censure au nom de l’« impartialité ». Dans certains cas, des membres du personnel ont été accusés d’avoir un agenda caché parce qu’ils avaient publié sur les réseaux sociaux des articles critiquant le gouvernement israélien. En comparaison, Gibb occupe toujours un poste influent et ses décisions manquent de transparence, alors que ses tendances idéologiques sont bien connues. Nous ne pouvons plus demander aux contribuables qui paient la redevance de fermer les yeux sur les allégeances idéologiques de Gibbs.

La lettre souligne que les reportages de la BBC sur Israël et la Palestine « ne répondent pas à nos propres normes éditoriales », avec « un fossé entre la couverture par la BBC de ce qui se passe à Gaza et en Cisjordanie et ce que notre public peut voir grâce à de multiples sources crédibles, notamment les organisations de défense des droits humains, le personnel de l’ONU et les journalistes sur le terrain ».

C’est pourquoi la lettre fait cette affirmation incendiaire :

Trop souvent, on a eu l’impression que la BBC faisait de la communication pour le gouvernement et l’armée israéliens.

Il convient de noter que plus d’une centaine de journalistes qui consacrent leur vie à travailler pour la BBC ont déclaré être d’accord avec cela.

Ils affirment : « Nous avons été contraints de conclure que les décisions sont prises pour répondre à un agenda politique plutôt que pour servir les besoins du public ».

Ils poursuivent en exprimant leur extrême inquiétude quant au fait que les reportages de la BBC sur cette question « ne répondent pas aux normes attendues par notre public », ajoutant :

Nous pensons que le rôle de Robbie Gibb, tant au sein du conseil d’administration que du comité des normes éditoriales, est intenable. Nous appelons la BBC à faire mieux pour notre public et à réaffirmer son engagement envers nos valeurs d’impartialité, d’honnêteté et de reportage sans crainte ni favoritisme.

Outre ces journalistes de la BBC, parmi les signataires figurent les acteurs Juliet Stevenson, Khlaid Abdalla, Zawe Ashton et Miriam Margoyles.

Aujourd’hui, des initiés de la BBC ont des choses intéressantes à dire. L’un d’eux déclare :

À la BBC, le sentiment de rejet à l’égard de Gibb est palpable. Dans les couloirs de la New Broadcasting House, les employés se confient les uns aux autres au sujet des décisions illogiques prises par la direction et du rôle que Gibb est amené à jouer. Nous avons souvent l’impression d’être dans une relation abusive avec la BBC, dans laquelle nous sommes manipulés et pacifiés. »

Ils poursuivent :

Nous sommes épuisés par le double standard et la suspension des normes éditoriales. Pour de nombreux employés, cela a brisé toute notion d’équité. Nous nous consolons souvent mutuellement en nous demandant comment cela a pu arriver. Nous pensons que la BBC ne sera pas en mesure de respecter son engagement en matière d’équité et d’impartialité tant que Gibb sera en poste.

Un autre ajoute :

Depuis plus d’un an, nous sommes conscients que les informations diffusées par la BBC sont en décalage avec la réalité. On demande au public de ne pas croire ce qu’il voit et entend. Toute personne disposant d’un téléphone a vu les images provenant de Gaza et de Cisjordanie, mais BBC News s’est empêtrée dans des notions de « complexité ». Pourquoi avons-nous pris une position claire sur l’Ukraine et la Russie alors que nous ne parvenons pas à affirmer avec certitude les faits lorsqu’il s’agit du peuple palestinien ? Robbie Gibb est au moins en partie responsable de cette situation. Nous avons soulevé ces préoccupations à maintes reprises, mais nous n’avons pas été écoutés. Nous nous exprimons parce que nous devons mieux servir le public.

En effet, voici un autre exemple du plus grand scandale du journalisme occidental de notre époque.

Ce que la BBC et d’autres organisations ont fait, c’est soit occulter complètement les déclarations des dirigeants et responsables israéliens exprimant leur intention génocidaire et criminelle, soit les enterrer, et refuser d’expliquer la nature génocidaire et criminelle de ces déclarations. Ces déclarations se sont avérées être la feuille de route la plus précise de ce qu’Israël allait faire, et pourtant la BBC a complètement induit son public en erreur sur les intentions d’Israël, traitant ces déclarations comme si elles avaient été faites dans un univers parallèle, et se concentrant plutôt sur les déclarations trompeuses faites par les responsables israéliens à l’intention du public occidental.

La BBC a maintes fois axé ses reportages sur les fausses déclarations et affirmations de l’État israélien, les traitant comme crédibles malgré les preuves accablantes montrant qu’Israël mentait sans cesse et commettait tous les crimes de guerre et crimes contre l’humanité imaginables.

Les voix palestiniennes ont été beaucoup moins couvertes et ont été poursuivies comme si elles étaient à la barre, contrairement aux voix pro-israéliennes.

Les atrocités et les crimes de guerre ont été ignorés et passés sous silence. Les études dénonçant les crimes de guerre ont été ignorées ou ont fait l’objet d’une couverture médiatique très limitée.

La vie des Palestiniens a été considérée comme ayant infiniment moins de valeur que celle des Israéliens, tandis que des termes émotionnels tels que « massacre » sont réservés aux victimes israéliennes plutôt qu’aux victimes palestiniennes, et que les mots humanisants sont utilisés proportionnellement beaucoup plus pour les victimes israéliennes que pour les victimes palestiniennes.

Alors que des phrases telles que « le ministère de la Santé dirigé par le Hamas » sont systématiquement utilisées pour saper la confiance dans le bilan des victimes à Gaza, des faits fondamentaux tels que la délivrance par la Cour pénale internationale de mandats d’arrêt contre Benjamin Netanyahu et son ancien ministre de la Défense ne le sont pas.

Le fait qu’il existe un consensus parmi les spécialistes du génocide, y compris les spécialistes israéliens, sur le fait qu’Israël commet un génocide, a été occulté, ces spécialistes ayant été effacés.

Nous pourrions continuer ainsi.

C’est le plus grand scandale du journalisme occidental de notre époque. Ces journalistes de la BBC ont pris la parole. D’autres journalistes devraient faire de même.

Owen Jones

Traduction "acheter un journaliste est plus facile qu’une bonne choucroute" par Viktor Dedaj avec probablement toutes les fautes et coquilles habituelles.