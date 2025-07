Le vrai sens des « fake news »(Monde diplomatique)

Déclenchée après le vote pour le Brexit et l’élection de M. Donald Trump en 2016, la grande bataille des gouvernements libéraux contre les « fake news » part d’un présupposé : si les gens étaient correctement informés, ils voteraient bien, c’est-à-dire pour eux. Se pourrait-il, au contraire, que la contestation parfois délirante du discours dominant exprime une authentique aspiration populaire au changement ?

Quelques jours après l'inauguration du second mandat présidentiel de M. Donald Trump sous le regard bienveillant des oligarques de la Silicon Valley, le pape François alertait contre la « désinformation ». « Trop souvent, notait alors le souverain pontife, la communication simplifie la réalité pour provoquer des réactions instinctives . » Si l'on ne peut s'empêcher de sourire à l'idée que l'Église catholique — celle de l'Immaculée Conception, de la résurrection des morts et de la transformation de l'eau en vin — se place aux avant-postes du combat pour la vérité, ce diagnostic n'en est pas moins partagé par de larges franges du monde intellectuel et médiatique...