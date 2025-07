Le Wall Street Journal promeut comme « futur leader » de Gaza le seigneur de guerre soutenu par Israël lié au vol de l'aide et qui a fait du trafic d'armes avec l'Etat l'islamique dans le Sinaï (The Cradle)

WSJ promeut comme « futur leader » de Gaza le seigneur de guerre soutenu par Israël lié au vol de l'aide

Article originel : WSJ promotes Israeli-backed warlord linked to aid theft as Gaza's 'future leader'

The Cradle, 26.07.25

La milice de Yasser Abu Shabab travaille sous couverture pour aider les opérations israéliennes à Gaza, et a fait le trafic d’armes vers l’Etat islamique dans le Sinaï.





Le Wall Street Journal (WSJ) a publié le 24 juillet un commentaire d’un collaborateur palestinien avec Israël pour se présenter comme le prochain dirigeant de Gaza, faisant de fausses déclarations sur le Hamas et l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens (UNRWA), et promouvant le plan d’Israël d’emprisonner des centaines de milliers de Palestiniens dans un camp de concentration dans les ruines de Rafah.

Yasser Abu Shabab, qui commande 100–200 mercenaires qui combattent aux côtés des forces israéliennes à Rafah, a appelé les États-Unis et les pays arabes à soutenir officiellement une « administration palestinienne indépendante » sous sa direction.

Abu Shabab a également cherché à blâmer le Hamas pour la famine qui se répandait à travers Gaza, affirmant que le groupe « volait de l’aide », une allégation israélienne courante.

Alors que les politiciens et personnalités des médias israéliens appellent souvent à bloquer l’aide à Gaza pour affamer les civils palestiniens, un rapport interne récemment divulgué de l’USAID a conclu qu’il n’y a aucune preuve que le Hamas ait volé de l’aide entrant dans Gaza.

Abu Shabab a également visé l’UNRWA, qui a été le principal fournisseur d’aide à la bande de Gaza assiégée et bloquée bien avant le début de la guerre en 2023.



« Le Hamas contrôle toujours l’accès à l’aide et domine des institutions comme l’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient, ou UNRWA », a-t-il écrit.

Israël a également cherché à prétendre que l’UNRWA est infiltré par le Hamas, l’utilisant comme prétexte pour démanteler l’agence de l’ONU et mettre fin à son plaidoyer pour le droit des Palestiniens à retourner dans leurs foyers et sur les terres volées par Israël pendant la Nakba en 1948.

Les soi-disant « Forces populaires » d’Abu Shabab ont eux-mêmes pillé des camions d’aide près du passage de Kerem Shalom sous la protection militaire israélienne.

Le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies (OCHA) a condamné son groupe pour être responsable du « véritable vol de l’aide »... sous le regard des forces israéliennes,” alors que les Palestiniens à travers l’enclave dévastée vivaient en danger de famine.

Dans son article sur le WSJ, Abu Shabab a également promu le plan d’Israël d’emprisonner au moins 600000 Palestiniens dans un camp de concentration qui devait être construit sur les ruines de Rafah, la ville du sud à la frontière égyptienne qui était systématiquement démolie avec des bombes, des bulldozers et des détonations contrôlées.

« Nous avons déjà reçu des demandes de nombreuses familles pour déménager à l’est de Rafah. Avec un soutien approprié, nous sommes prêts à prendre la responsabilité du reste de Rafah. En quelques mois, plus de 600 000 personnes – près d’un tiers de la population de Gaza – pourraient vivre en dehors du cycle de la guerre », a écrit Abu Shabab.