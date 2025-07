Les applications les plus vendues créées par des espions israéliens ont été révélées Article originel : Best-selling apps made by Israeli spies revealed ¡Do Not Panic!, 03.07.25

Certaines des applications Apple et Google les plus fréquemment téléchargées ont été développées par des espions et criminels de guerre israéliens, générant des milliards de revenus pour l’économie de l’apartheid.

Les développeurs derrière des centaines d’applications pour Android et iPhone avec des milliards de téléchargements sont d’anciens espions israéliens dont les applications génèrent des revenus importants pour l’économie de guerre génocidaire d’Israël.

Les applications que j’ai identifiées vont des applications de montage d’images et vidéo anodines aux jeux occasionnels, et la plupart des utilisateurs ne sauront pas qu’ils installent des produits israéliens sur leur téléphone. Beaucoup de ces développeurs d’applications opèrent sous le radar, leurs structures de propriété sont opaques et l’identité de leurs propriétaires n’est pas généralement connue.

L’identification de ces applications devrait ajouter une autre frontière au mouvement de boycott, désinvestissement et sanctions, car cela offre un moyen simple pour les gens ordinaires d’éviter les produits israéliens qui contribuent à l’apartheid, au génocide et au nettoyage ethnique.

La prolifération de ces applications sur l’App Store d’Apple et le Google Play Store soulève également des questions sur la confidentialité et la collecte de données personnelles, compte tenu de la réputation de la technologie israélienne et des scandales passés impliquant des logiciels espions introduits en contrebande sur des appareils par des applications fabriquées en Israël... Lire la suite