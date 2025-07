Les forces de sécurité générales de la Syrie impliquées dans le massacre d’Alaouites (The Cradle)

Les forces de sécurité générales de la Syrie impliquées dans le massacre d’Alaouites

Article originel : Syria's General Security forces implicated in mass killing of Alawites

The Cradle, 30.06.25 Le président syrien Ahmad al-Sharaa a nié que ses forces aient joué un rôle dans les massacres de mars, bien qu’elles aient perpétré des massacres similaires d’Alaouites dans le passé.

(Photo credit: Omar Sanadiki, AP)

Les unités combattantes associées au gouvernement syrien, y compris sa faction dirigeante, Hayat Tahrir al-Sham (HTS), ont joué un rôle clé dans le massacre de civils alaouites sur la côte syrienne en mars dernier, selon une enquête de Reuters publiée le 30 juin. Le média britannique a déclaré qu’entre le 7 et le 10 mars, « 1479 alaouites syriens ont été tués et des dizaines ont disparu sur 40 sites distincts de meurtres par vengeance, saccages et dpillage ». L’enquête a révélé que des unités armées associées à HTS, l’ancienne filiale d’Al-Qaïda dirigée par le président syrien de facto Ahmad al-Sharaa, ont participé aux meurtres dans au moins 10 sites, où près de 900 personnes ont été tuées. Il s’agit notamment du Service général de sécurité (GSS), qui est l’organe d’application des lois du ministère syrien de l’Intérieur, ainsi que de l’unité 400 et de la brigade Othman. Le gouvernement syrien a affirmé que le GSS avait été déployé pour protéger, plutôt que de massacrer, les civils alaouites pendant la série de meurtres de trois jours. L’Unité 400 serait « parmi les unités les plus fortes » de HTS, ayant reçu « des niveaux élevés de formation et étant équipée des armes les plus modernes », a écrit Reuters.

L’unité 400 a été déplacée vers les régions côtières après que HTS ait déposé le gouvernement de l’ancien président syrien Bachar al-Assad et pris le pouvoir à Damas en décembre. Une source de renseignement étrangère s’adressant à Reuters a déclaré que l’Unité 400 avait installé son quartier général dans l’ancienne académie navale syrienne et recevait des ordres de hauts fonctionnaires du ministère de la Défense. The Cradle a rapporté que des membres de la sécurité générale de Sharaa ont également perpétré l’attentat-suicide du 22 juillet à l’église Mar Elias à Damas, faisant 25 morts et plus de 50 blessés parmi les fidèles. L’enquête de l’agence de presse britannique a révélé que des groupes armés appartenant à l’Armée nationale syrienne (ANS) soutenue par la Turquie ont également largement participé au meurtre d’Alaouites en mars. Les factions de l'ANS, y compris la brigade Sultan Suleiman Shah et la division Hamza, ont été intégrées au ministère de la Défense. L’éminent commandant de l'ANS, Mohammad al-Jassim, ou « Abu Amsha », a été nommé commandant de la 25e division de l’armée syrienne basée à Hama peu après le déroulement des massacres. « Les factions de l'ANS ont un bilan d’enlèvements, de violences sexuelles et de pillages généralisés, selon Human Rights Watch et d’autres groupes de défense des droits », a écrit Reuters. L’agence de presse britannique a trouvé l’implication de la brigade Sultan Suleiman Shah et de la division Hamza dans au moins huit sites différents où près de 700 personnes ont été tuées.