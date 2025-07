Les massacres quotidiens du GHF transforment l’hôpital Nasser de Gaza en « salle de traumatologie massive » selon l'OMS (The Cradle)

Les massacres quotidiens du GHF transforment l’hôpital Nasser de Gaza en « salle de traumatologie massive » selon l'OMS

Article originel : Daily GHF massacres turn Gaza's Nasser Hospital into 'massive trauma ward': WHO

The Cradle, 04.07.25

Plus de 600 demandeurs d’aide palestiniens ont été tués et des milliers blessés depuis le lancement du mécanisme d’aide étatsuno-israélien fin mai.