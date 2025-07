Des mercenaires étatsuniens confirment avoir tiré à balles réelles sur les Palestiniens sur les sites du GHF

Artgicle originel : US mercenaries confirm using live ammo on Palestinians at GHF sites

The Cradle, 03.07.25

Le groupe d'aide financé par les États-Unis emploie des contractants armés non contrôlés qui opèrent en toute impunité à l'intérieur des zones contrôlées par Israël.