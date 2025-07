Louise Michel et la Commune de Paris (Vidéo)

Institutrice sous le Second Empire, Louise Michel appartient aux milieux républicains ouvriers et révolutionnaires qui contestent le régime de Napoléon III. Pendant la Commune de Paris (18 mars – 28 mai 1871), elle prolonge son combat en faveur de l’éducation populaire et revendique la participation des femmes à l’action politique. Combattante et ambulancière, elle défend ses idéaux révolutionnaires sur les barricades avant d’être arrêtée et jugée par un tribunal militaire en décembre 1871. Sa combattivité et son insolence durant le procès font l’objet de nombreux commentaires dans la presse française... Lire la suite