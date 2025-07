MKULTRA - Les expériences de contrôle comportemental de la CIA au cœur d’une nouvelle collection scientifique

Washington, D.C., 23 décembre 2024 – Aujourd’hui, les National Security Archive et ProQuest (filiale de Clarivate) saluent la publication d’une nouvelle collection de documents scientifiques, fruit de nombreuses années de travail, sur l’histoire secrète et choquante des programmes de recherche de la CIA sur le contrôle mental. La nouvelle collection, intitulée « CIA and the Behavioral Sciences : Mind Control, Drug Experiments and MKULTRA » (La CIA et les sciences comportementales : contrôle mental, expériences sur les drogues et MKULTRA), rassemble plus de 1 200 documents essentiels sur l’un des programmes les plus tristement célèbres et abusifs de l’histoire de la CIA.... Lire la suite