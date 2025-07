Ne cessez pas de parler de la famine à Gaza

Article originel : Don’t stop talking about the famine in Gaza

Par Malak Hijazi

Mondoweiss, 29.07.25

Israël veut vous faire croire que les largages aériens et les camions d'aide symboliques vont résoudre la famine à Gaza. Ne les croyez pas. Ces mesures ne visent pas à mettre fin à la famine, mais seulement à apaiser l'indignation mondiale croissante alors que le génocide se poursuit sans contrôle...Lire la suite