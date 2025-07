Netanyahu « soutient le projet de camp de concentration à Gaza » et aurait déclaré « nourrissez-les de Ben & Jerry's » selon Haaretz (MEE)

Netanyahu « soutient le projet de camp de concentration à Gaza » et aurait déclaré « nourrissez-les de Ben & Jerry's »

Article originel : Netanyahu 'backs Gaza concentration camp' plan, reportedly says 'feed them Ben & Jerry’s’

Middle East Eye, 09.07.25



Une source indique à Haaretz que Netanyahu n'exclut pas qu'Israël gère les camps à court terme.







Selon Haaretz, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu soutient un projet visant à confiner les Palestiniens de la bande de Gaza dans une « ville humanitaire » à Rafah, un projet que les critiques ont comparé à un camp de concentration.

Selon cette proposition, des centaines de milliers de Palestiniens seraient admis dans le camp après avoir été soumis à un contrôle de sécurité. Une fois à l'intérieur, ils se verraient offrir de la nourriture et des soins de santé, mais ne seraient pas autorisés à partir.

Une source a déclaré à Haaretz que Netanyahu avait dit : « Donnez-leur des Ben & Jerry's, pour ce que j'en ai à faire ».

Selon le quotidien israélien, Netanyahu n'exclut pas la possibilité qu'Israël gère le site à court terme.

Un autre haut responsable politique a déclaré qu'un système de gouvernement à Gaza « sera responsable de la vie là-bas », mais que « pour l'instant, ce sera peut-être nous »... Lire la suite