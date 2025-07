Plus de 600 Palestiniens tués dans les «centres d'aide» israélo-étatsuniens à Gaza (WSWS)

Au moins 600 Palestiniens ont été tués au cours des cinq dernières semaines lors de distributions de nourriture organisées par la «Fondation humanitaire pour Gaza» (GHF), soutenue par les États-Unis et Israël, a déclaré cette semaine le bureau des médias du gouvernement de Gaza.

Ces meurtres ont été perpétrés au cours de plus de 20 massacres distincts, qui sont devenus presque quotidiens et constituent un élément essentiel du génocide en cours dans la bande de Gaza.

Mercredi et jeudi, l'Associated Press et la BBC ont publié des articles, basés sur des interviews de première main, selon lesquels des entreprises militaires privées américaines travaillant pour le GHF ont ouvert le feu sur des civils palestiniens, contredisant les affirmations du GHF, des États-Unis et d'Israël selon lesquelles ces entreprises n'ont pas pris part aux massacres.

Les articles de l’Associated Press et de la BBC présentent les distributions d’aide comme une sorte d’exercice de tir déshumanisant, dans lequel les employés dits « humanitaires » rient de tuer des civils et s’incitent mutuellement à commettre des actes de violence... Lire la suite