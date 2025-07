RD Congo : Trump deal la paix contre des minerais (Blast)

Sous l’égide des États-Unis de Donald Trump, un accord de paix a été signé le 27 juin dernier entre le Rwanda et la République démocratique du Congo pour mettre fin au énième conflit à l’est du pays. Son application reste cependant largement sujette à caution. La rébellion du M23, soutenue par Kigali, ne s’est pas retirée des grandes villes de la région du Kivu (Goma et Bukavu), de larges pans du territoire congolais sont toujours occupés et les négociations au Qatar pour régler la question s’enlisent.

« C’est un merveilleux traité », s’est pourtant enflammé Trump. Sans doute se focalise-t-il sur les opportunités économiques minières qu’il offre. Selon plusieurs analystes congolais, dans un deal classique « minerais contre paix », le gouvernement états-unien a obtenu des droits préférentiels sur 10 % des matériaux et terres rares du pays, d’une valeur globale de 2 400 milliards de dollars. Et pour sécuriser l’accès aux mines, Washington pourra compter sur un de ses fidèles. Fondateur de la société militaire privée Blackwater, célèbre pour ses exactions en Irak et en Afghanistan, Erik Prince, via sa société Frontier Service Group, a signé en avril dernier un contrat longue durée avec le gouvernement congolais. Après la sanglante colonisation belge, le Congo va désormais expérimenter l’oppressante « protection » américaine...