RDC : L'accord de paix avec le Rwanda ne tient pas compte des crimes graves commis dans l'est de la RDC (Amnesty International)

RDC : L'accord de paix avec le Rwanda ne tient pas compte des crimes graves commis dans l'est de la RDC

Article originel : DRC: Peace deal with Rwanda fails to address serious crimes committed in eastern DRC

Amnesty International

Le récent accord de paix signé entre la République démocratique du Congo (RDC) et le Rwanda ne permet pas de rendre justice aux victimes de crimes graves, car il ne contient aucune disposition visant à amener les auteurs de ces crimes à rendre des comptes.

« En ne s'attaquant pas à l'impunité pour les crimes horribles commis dans l'est de la RDC, l'accord a manqué une occasion de s'attaquer de manière décisive à un moteur du conflit qui existe depuis longtemps », a déclaré Agnès Callamard, secrétaire générale d'Amnesty International.

"Lorsque les auteurs de violations des droits humains ne font pas l'objet d'enquêtes et ne sont pas tenus de rendre des comptes, cela entraîne un cercle vicieux d'atteintes aux droits humains dont les civils font les frais. Il faut que cela cesse pour que la sécurité soit durable...Lire la suite