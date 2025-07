Rwanda-RD Congo. Le deal à la Trump (Afrique XXI)

LE « DEAL » DE TRUMP CONFRONTÉ AUX RÉALITÉS DE LA RD CONGO

Enfin un succès. Tous satisfaits, fiers d’eux-mêmes et confiants dans l’avenir… Depuis la signature de l’accord de paix entre la République démocratique du Congo (RD Congo) et le Rwanda, avec la bénédiction de Donald Trump, qui a salué la performance de Massad Boulos, le beau-père de sa fille Tiffany, le bombardement de l’Iran a été éclipsé, tout comme l’abandon de l’allié ukrainien et le soutien à Israël dans sa guerre génocidaire contre Gaza.

Le président des États-Unis, qui convoite toujours le prix Nobel de la paix, a parrainé cet accord longtemps jugé impossible. Il devrait déboucher sur l’arrêt des hostilités et la prise en compte des revendications de chacun, à savoir le respect de l’intégrité territoriale de la RD Congo et la neutralisation des groupes hostiles au régime de Kigali, ces Forces démocratiques pour la libération du Rwanda (FDLR) composées de descendants des génocidaires hutus de 1994 et toujours présentés comme une menace par Kigali.

Les États-Unis devraient trouver leur compte dans ce « deal à la Trump » : Kinshasa a fait miroiter l’accès à des ressources minières encore non exploitées, dont le lithium de Manono et le cobalt du Nord-Kivu. Il a été rappelé que le corridor de Lobito, un chemin de fer en construction doublé d’une route, devrait permettre d’exporter vers l’Atlantique la production minière du Katanga et de l’est de la RD Congo. S’ajoutant à l’arrivée d’entreprises étatsuniennes dans les provinces minières, ce nouvel axe commercial aurait pour objectif de briser le monopole chinois sur les matières stratégiques actuellement exportées via l’océan Indien.

Homme d’affaires avisé et controversé, Donald Trump semble avoir préféré le « grossiste » congolais qui lui faisait des « prix d’ami » au « détaillant » rwandais qui, depuis des années, conditionne et revend des matières premières notoirement extraites chez son voisin puis conditionnées dans les fonderies de Kigali. Le deal a brutalement rappelé une réalité que vient encore de souligner le dernier rapport des experts de l’ONU : le président Paul Kagame considère l’est de la RD Congo comme une zone conquise. Au vu de cette évidence, qui n’avait pas empêché l’Union européenne de conclure avec Kigali un partenariat stratégique sur les matières premières, le Rwanda s’est vu prier de retirer des troupes dont le président Paul Kagame avait juré ses grands dieux… qu’elles ne s’y trouvaient pas.

Une compensation de taille a cependant été accordée à Kigali : outre la gestion conjointe des parcs nationaux, c’est au départ du Rwanda que les minerais de la RD Congo continueraient à être traités et exportés. Autrement dit, c’est à l’étranger que serait engrangée la plus value des ressources minières congolaises (à laquelle s’ajouterait la manne touristique).

L’exportation de minerais à l’état brut rappelle le pacte colonial d’autrefois, lorsque le cuivre et l’uranium étaient extraits du Katanga pour être traités en Belgique. En outre, aujourd’hui comme au siècle dernier, aucune compensation n’a été envisagée pour les victimes civiles congolaises, les quelque 7 000 civils tués depuis la conquête de Goma en janvier et les sept millions de déplacés depuis le retour du M23 qui ne peuvent même plus compter sur le soutien de l’USAID...Lire la suite