Telles des bêtes de foire. Saartjie Baartman, « La Vénus hottentote »

Afrique XXI



L’exposition publique de Saartjie Baartman, dite la « Vénus hottentote », au début du XIXe siècle à Londres puis Paris, annonce la mode à venir des expositions coloniales et des zoos humains. Si ce n’est pas la première fois que l’Occident exhibe des hommes et des femmes comme des animaux, il s’agit cette fois de séduire les foules et de justifier le projet colonial en s’appuyant sur les théoriciens du « racisme scientifique »... Lire la suite