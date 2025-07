Un monde sur le sentier de la guerre : la course aux armements s'étend en Europe (Elucid)

Un monde sur le sentier de la guerre : la course aux armements s'étend en Europe

La mise à jour annuelle des bases de données du SIPRI (Institut international de recherche sur la paix de Stockholm) apporte un éclairage cru sur les conflits en cours et les crises en gestation. Chacun aura deviné au doigt mouillé que les dépenses militaires ont atteint des sommets en 2024, mais en appréhender l’ampleur est déjà moins aisé. Avec 2 718 Md$ alloués à la défense en 2024 contre 2 443 Md$ en 2023, la hausse est sensible. C’est plus de 275 Md$ en chiffres bruts, soit une croissance de +11,25 % ! En termes réels (corrigés de l’inflation), elle est de +9,4 % ; si l'on compare cette hausse aux +37 % enregistrés depuis 2015, l’année 2024 est hors norme. Une telle emballée n’avait plus été vue depuis 1988, c’est dire du niveau des tensions internationales. État des lieux d’une planète sur le sentier de la guerre... Lire la suite