+Une ambulancière de l’Ontario congédiée pour son opposition au génocide à Gaza (WSWS)

Le gouvernement municipal de la région de York, en Ontario, a licencié le mois dernier l'ambulancière Katherine Grzejszczak pour avoir dénoncé le génocide perpétré par Israël contre les Palestiniens et ses crimes de guerre au Moyen-Orient.

Dans un commentaire sur une publication Facebook du SCFP Ontario, la division ontarienne du Syndicat canadien de la fonction publique, auquel sont affiliés les ambulanciers de la région de York, Grzejszczak a écrit :

Au cours des deux dernières années, Israël a bombardé la Palestine, le Yémen, le Liban, la Syrie et maintenant l'Iran. Ils occupent la Palestine depuis plus de 75 ans. Ils attirent les enfants palestiniens affamés dans leurs camps de concentration de distribution de nourriture pour les abattre. Ils continuent d'assassiner les travailleurs – des médias, des soins de santé, municipaux – ils viennent d'assassiner 15 premiers intervenants, dont 7 ambulanciers. Tout syndicat ou autre organisation qui ne lutte pas contre cela choisit de rester silencieux et de cautionner le génocide. Merci au SCFP Ontario et au Conseil du travail de Toronto et de la région de York d'avoir demandé à leurs membres de se joindre à ces manifestations pour mettre fin au bombardement de l'Iran. Vous êtes parmi les rares à vous montrer solidaires des travailleurs.



Le message du SCFP Ontario faisait la promotion d'une manifestation contre la guerre d'agression menée par Israël contre l'Iran. Le soutien apporté par certaines sections de la direction syndicale locale et provinciale à ces manifestations, tout en restant silencieuses sur le soutien sans faille de la bureaucratie du SCFP et du Nouveau Parti démocratique, parrainé par le SCFP, au gouvernement libéral, est profondément cynique. Sous Justin Trudeau et maintenant Mark Carney, le gouvernement libéral a fourni à Israël du matériel militaire, a soutenu politiquement l’intensification de sa guerre au Moyen-Orient et a sévèrement réprimé les opposants au génocide, tout en les diffamant en les qualifiant d'antisémites.

Néanmoins, la manifestation contre la guerre et le récit entièrement factuel – et loin d'être complet – de Grzejszczak sur la criminalité d'Israël ont provoqué la colère des sionistes et des impérialistes canadiens, qui ont lancé une campagne de diffamation pour la faire licencier.

Parmi ces militants, on trouve notamment la militante sioniste fasciste Dhalia Kurtz, qui a contribué à déclencher les poursuites et la persécution du journaliste radical Yves Engler , ainsi que le politicien sioniste d'extrême droite Neil Oberman, membre du Parti conservateur de Montréal, qui offre ses services d'avocat pour mener des campagnes de « guerre juridique » visant à faire taire les détracteurs du génocide israélien.



Kurtz a également soutenu de véritables nazis qui réclament l’expulsion de masse des immigrants et des musulmans.

Mais les acteurs les plus importants de cette campagne sont les politiciens locaux de droite. La conseillère municipale de Vaughan, Gila Martow, une sioniste profondément enracinée dans le mouvement des colons israéliens, s'est vantée dans un message Facebook d'avoir contacté le maire Steven Del Duca, ancien chef du Parti libéral de l'Ontario, qui s'est révélé être un farouche opposant à la lutte de libération nationale palestinienne et une brute politique au service du génocide sioniste. Del Duca a ensuite contacté le président de la région de York, Eric Jolliffe. (Vaughan est une ville de la région de York.)

Chris Spearen, « chef et directeur général des services paramédicaux et des services aux personnes âgées de la municipalité régionale de York », a été chargé de faire le sale boulot et a licencié Grzejszczak. De manière perverse, la région de York justifie son licenciement en utilisant le langage éculé de la pseudo-gauche.

Selon le porte-parole Patrick Casey, « la région de York reste déterminée à favoriser des communautés accueillantes et inclusives, comme l'affirme la Charte d'inclusion de la région de York ».

Le licenciement de Grzejszczak est une violation flagrante et transparente de son droit constitutionnel à la liberté d'expression, garanti par la Charte, et constitue une attaque contre l'ensemble de la classe ouvrière. En plus d'être ambulancière, Grzejszczak est membre active de la section locale 4900 du SCFP et membre élue du comité exécutif de 21 membres du SCFP Ontario.

Son licenciement a été largement condamné. La région de York a reçu plus de 18 900 lettres de plainte dans le cadre d'une campagne organisée par « Labour 4 Palestine », l'organisation « de solidarité » de la bureaucratie syndicale.

Le licenciement de Grzejszczak s'inscrit dans le cadre d'une offensive mondiale menée par les élites dirigeantes de toutes les grandes puissances impérialistes contre l'opposition de masse et le dégoût exprimés par des millions de personnes face au massacre perpétré par Israël à Gaza avec le soutien des impérialistes. En Allemagne, aux États-Unis, en Grande-Bretagne et ailleurs, les manifestations ont été interdites, les militants expulsés et détenus, et les réunions fermées par des gouvernements désespérés de faire taire l'opposition à leur complicité dans les crimes les plus horribles depuis ceux commis par les nazis. Les chasses aux sorcières orchestrées par les médias contre les artistes, les personnalités culturelles et autres qui ont utilisé les tribunes publiques pour dénoncer le génocide ont accompagné et contribué à alimenter ces provocations menées par l'État... Lire la suite